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新台幣29元關卡失而復得 匯銀主管這樣解讀
受到熱錢早盤匯入、出口商蜂擁拋匯「內外夾攻」影響，新台幣匯率今（21）日盤中失守29元整數大關，最高升抵近八年新高28.935元，最多升值2.17角；中央銀行除盤中持續買入美元外，尾盤按慣例進場調節，匯市豬羊變色、翻貶0.6分後，以29.158元報收，總成交量增至17.935億美元。
匯銀主管說，外資早盤大舉匯入，出口商也猛烈拋出外匯，站在美元買方的寥寥可數，幾乎只有央行一人獨撐大局，幸好午後台股回跌、美元轉強，外資轉而買進美元，銀行也出現美元空單回補潮，新台幣升勢暫歇，央行收盤前進場調節，讓新台幣匯率重返29字頭，並以貶值0.6分作收。
央行統計顯示，今日亞幣升貶互見，主要貿易對手國韓元升值0.2%，日圓升值0.38%，星元、人民幣均為貶值，幅度分別為0.01%和0.21%，新台幣收盤貶值0.02%。
對於29元整數關卡「失而復得」，匯銀主管分析，央行總裁楊金龍上任以來的盤中最高價已告失守，新台幣匯率盤中波動區間也將上修至28.8~29.2元，但從央行尾盤將匯價壓回29.158元觀察，央行暫時沒有「放手讓新台幣匯率升值」的意願。
「現在就看柳樹怎麼倒啊，盤中搖一搖、尾盤又回到原本的位置，代表央行並沒有鬆手要讓新台幣升值的意思」，資深匯銀主管分析，央行若要讓新台幣匯率升，新台幣匯率就會收在29元，而不是29.1元。
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