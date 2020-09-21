預防失智保險兩步驟超前部署 轉嫁失能風險

國際失智症協會（ADI）發起每年9月為國際失智症月，依據2019年國際失智症協會報告，估計全球有超過5000萬名失智者，每三秒就有一人罹患失智症，透過商業保險超前部署，可降低不幸失智後的生活與經濟衝擊，避免淪為下流老人。

公勝保經沛鑫事業部經理張芸瑄表示，隨著失智人口比例越來越高，若每月需要5萬元照護費用計算，一年開銷達60萬元，65至74歲老人失能後平均可再活10年以上，也就是說至少要準備600萬來因應風險，對一般家庭負擔非常大。

公勝財顧財務顧問黃馨誼建議，應依照每個家庭實際狀況進行財務評估，其中風險管理應占總資產的10%，並準備三至六個月月開銷做為緊急預備金，將無法承擔的風險轉嫁給保險公司，及早將保障規劃完整，為預防失智症提前作好準備。

超前部署第一步，利用保單轉嫁失能風險，張芸瑄建議，以不還本型的失能險為主險、重大傷病險、醫療實支實付、再搭配產險的意外險，就可以全方位啟動醫療前中後的完全照顧。基本款的保障包括失能險月給付至少5萬、及重大傷病險至少100萬，醫療保障必須要有實支實付醫療險，一天住院至少給付４,000元、雜費至少20萬以上，意外險身故保障建議300萬、意外住院日額2,000元。

以上年繳保費不到5萬元，就能讓失能保障更為完整，還能同時享有實支醫療、重大傷病、意外險等完整保障。

超前部署第二步，守護失智症患者財務，黃馨誼建議，透過以下四種方式，提前規劃，守護財產；一、意定監護：自己選擇監護人，作為長期照護、資產管理、老有所終。二、設定安養信託：委託專業機構管理財產，以支應其醫療、生活、看護等安養費用，並依信託契約管理財產。三、不動產預告登記：對不動產採行「預告登記」、對金融機構要求「當事人註記」，防止不動產被惡意侵奪。四、預定遺囑：可以依照自己的意願，決定自己死後所遺留下來的財產要如何分配，也能做好個人資產盤點，引領人生最後一階段，把愛留給最愛的家人。