街口投信再提聲明 希望證期局對業者以誠相待

街口集團為了旗下投信推出的「委託寶」服務，近兩個月槓上金管會證期局。上周五街口集團執行長胡亦嘉指證期局信用可議，以及濫權查核，證期局則對街口投信及其大股東胡亦嘉提出「警告」，要求街口投信董事會要恢復正常運作、確定新任董事長與總經理，否則最重可能撤銷街口投信的經營執照。

雙方都不給彼此轉圜空間，街口集團今天再度發聲明稿。呼籲證期局以誠信為守則，確認各單位訊息、資料的傳送是否確實，向上呈報內容是否屬實。因為業者證據齊全，（證期局）不應一再對業者有不實的指控。街口投信將遵守公司治理，依正規程序召開董事會，再次選舉董事長，重新提交給證期局。

街口集團指出，街口支付執行長胡亦嘉申請出任街口投信董事長的人事案，因胡亦嘉的美國哥倫比亞大學畢業證書遺失，正在重新申請，需要作業時間，已告知證期局；「其他文件早已全部配合繳交」。強調希望證期局通情達理，「不需要刻意攻擊業者遵法認知不足」。

街口也指出，託付寶上線前已經有與主管機關詳細溝通且有往來郵件，之後主管機關就算有再多的函文，街口也已全數依時程詳細回覆，並無遺漏任何資料或資訊，且有所有的函文作為相關佐證，並非如證期局所述，選擇性提交文件。街口已經完全配合繳交所有資料的情況下，證期局卻以街口都不提供資料之不實理由，實地查核街口投信，街口希望證期局能以誠相待。