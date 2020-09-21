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胡亦嘉掌街口投信遭駁回 街口三點聲明
街口支付執行長胡亦嘉擔任街口投信董事長人事案，金管會日前表示，至今未收到公司提供學經歷證明文件，已在16日駁回認可；對此，街口集團今（21）日回應，執行長胡亦嘉申請出任街口投信董事長的人事案，因自美國哥倫比亞大學畢業已久，畢業證書遺失，目前正在重新申請的程序，由於美方作業時間較久，導致無法立即提交，也已告知證期局。
街口今日強調，除畢業證書外，其他文件早已全部配合繳交，期望證期局能通情達理，僅是需重新申請畢業證書，實在不需要刻意攻擊業者遵法認知不足。街口投信也將遵守公司治理，依正規程序召開董事會，再次選舉董事長，並重新提交給證期局。
街口還說，在託付寶上線前皆有詳細溝通且有往來郵件，之後主管機關就算有再多的函文，街口也已全數依時程詳細回覆，並無遺漏任何資料或資訊，且有所有的函文作為相關佐證，並非如證期局所述，選擇性提交文件。在街口已經完全配合繳交所有資料的情況下，證期局卻以街口都不提供資料之不實理由，實地查核街口投信，街口希望證期局能以誠相待。
街口再次呼籲，希望證期局能以誠信為首則，也誠請證期局高層是否能先確認貴局各單位間訊息、資料的傳送是否確實，向上之呈報內容是否屬實，在業者證據齊全的狀況下，不應一再對業者有不實的指控。
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