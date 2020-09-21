全球人壽建議教師安排退休雙保障 安心守護鐵飯碗

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

928教師節即將到來，除了各縣市政府發放敬師金外，不少熱門景點、餐廳都祭出教師優惠，感謝教師們辛勞。不過，當前教職已不再是「鐵飯碗」，教師們也得提早因應年金改革，為自己好好打算。

根據退撫基金管理委員會最新統計，108年教育人員退休人數僅為3,962人，相較107年4,105人、106年5,621人，顯示教育人員退休情況有減速跡象；而立法院於2017年三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，每年退休的教師也愈來愈少，形成了「老的不敢退，年輕的進不來」的現象。全球人壽提醒，不管是正式教師或是兼任代課及代理教師，應及早安排退休生活所需的醫療保障及退休金規劃等雙重保障，以時間換取金錢空間，安心守護鐵飯碗。

尤其，教師們較常見的職業災害，包括寫板書導致吸入較其他人更多的粉塵、過度使用喉嚨等，易導致呼吸道或喉嚨方面疾病；另因授課需要久站，導致腰部疼痛症候群、靜脈曲張或頸背部筋肌膜炎等復健科疾病，另外還有失眠和腸胃疾病。全球人壽表示，醫療保障需要依據每位教師的需求、生活型態、家族病史等進行需求評估，並檢視現有保單是否有保障缺口，並儘早補足缺口。

正式教師：實支實付型醫療險、重大傷病險、失能扶助險及利變增額終身壽險

全球人壽建議教師們，投保首重實支實付型醫療險，實支實付就是可依據診斷證明、醫療費用收據，申請保額內之理賠，填補醫療費用的缺口；其次就是重大傷病險，因涵蓋範圍廣，且以健保發出的重大傷病證明作為認定標準，讓保戶在罹病後能有一筆較大的金額可以好好休養。

而教師們的退休金可能因年金改革政策而有變動，全球人壽建議，切勿將退休金與失能長照費用綁在一起，尤其意外或疾病常常令人措手不及，在長照方面也應及早規劃「失能扶助險」來補足缺口，建議最好以失能照顧費用及薪資損失來評估所需保額，避免因失能長照費用侵蝕退休金，導致退休生活費用拮据的窘境。

在退休金規劃部分，全球人壽則建議，利變增額終身壽險保單是能兼顧保障的資產累積工具，且同時擁有壽險保障，一旦不幸發生事故時，才能保障家庭經濟不受影響。同時透過宣告利率及複利增額的加乘效果，可有助於加速累積資產，不僅可以幫助教師們轉嫁不確定的風險，提供家人更多的保障外，同時也能逐步實現自己的退休夢想。

兼任代課及代理教師：可利用定期險搭配所需險種，符合自身經濟能力

此外，依據教育部108年度統計資料註3，107學年度國民小學長期代理教師共13,014人，占總教師數13.6%；國民中學長期代理教師共5,763人，占總教師數12.4%。而兼任代課及代理教師通常都必須具有合格教師證書者為優先，如代理教師甄選人員中無合格教師證書者，才依序由取得具有修畢師資職前教育課程修畢證明書者、有大學以上畢業者進行甄選註4。

然而兼任代課及代理教師因主要補充正式教師臨時出缺、請假之人力，故難取得完整全年度之聘期，每次聘期結束，就得繼續在各學校正式教師或代理教師甄選中流浪，故又被稱為流浪教師，收入也較正式老師不穩定。在正式教師延緩退休、少子化因素下，正式教師缺額減少，流浪教師若無法透過教甄成為正式教師，取得較好的薪資福利，承擔人生風險的能力相對較低，一旦發生疾病或意外，財務缺口就會更大，所以更需要透過保險規劃來轉嫁風險。

全球人壽建議兼任代課及代理教師們，實支實付型醫療險絕對是最基礎、不可或缺的醫療保障，其他包括意外險及意外醫療險、重大傷病險，甚至是失能扶助險等，都可以依據每個人的保障需求，利用定期險來搭配，讓教師們在收入不穩定時，能以符合自身經濟能力的保費，打造屬於自己的保險傘。

退休金 代理教師 保單 保險

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