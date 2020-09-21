創逾七年半新高！新台幣午盤大漲逾2角 暫收28.95元

新台幣今天午盤以28.950元兌1美元，大漲2.02角暫收，成交金額為8.21億美元。

股匯表現脫鉤，相較於台股開低走高，盤中又翻黑，新台幣則是以29.160元兌1美元，貶值0.8分開出後，隨即氣勢如虹，不到9點5分，29元整數關卡即失守，站上28字頭，為2013年1月下旬以來首見，也寫下逾七年半新高。

中央銀行上周四舉行理監事會議，總裁楊金龍對於貨幣政策的基調是「持續寬鬆 」，因為各國都是寬鬆；但仍會注意新台幣對美元匯率的動態穩定，若資金大量進出，導致匯率高度波動會進場調節。

但新台幣仍在上周五盤中升至29.017元價位，突破楊金龍2018年2月26日上任至今，新台幣匯率最高價2018年3月31日盤中的29.068元「楊金龍防線」，儘管尾盤收29.152元，但仍大漲1.58角，匯銀人士也預測，周一可能挑戰28元價位。

果然今天上午新台幣漲勢不斷，升破29元整數關卡之後，盤中一度觸及28.935元 ，大漲2.17角，並直至中午休息之前，始終維持在28.9高檔盤整。

在美元無利多因素支撐下，今天上午主要亞幣表現皆不弱，人民幣與韓元對美元升值幅度皆逾0.3%，新台幣更是強勢升值0.69%。