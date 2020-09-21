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上櫃興櫃公司應辦事項宣導會 影音資訊9月底上線
為協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場近期各項法規修正重點及應申報或辦理事項的相關規定，櫃買中心將於9月28日至10月30日採線上播放影片方式辦理今(2020)年度上櫃興櫃公司應辦事項宣導會。
櫃買中心表示，這次宣導內容計有公司治理藍圖3.0、重大訊息新修正規定、資訊申報重點提醒、內部控制重要議題、重要法令規章修正要點及內線交易相關法令及案例分析等六項主題，並藉由常見缺失的實務案例分享，有助於上櫃興櫃公司做好法令遵循及資訊揭露、健全內控內稽制度，以及強化公司治理品質。
有關這次線上宣導會之相關影音資訊，將於9月28日至10月30日置於櫃買中心網站提供發行公司點閱觀看，歡迎至櫃買市場業務宣導網站網址查詢。
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