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純網銀將上路 樂天科技人才續擴增

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導
樂天國際商業銀行董事長簡明仁。記者陳怡慈／攝影
樂天國際商業銀行董事長簡明仁。記者陳怡慈／攝影

今（21）日消息傳出，金管會將在本周完成純網銀開業前查核工作，10月初可以核發營業執照，唯一一家擁有日本純網銀經驗，日本樂天持有51％的樂天商業銀行將再持續科技人才徵才腳步，未來科技人才佔整體員工比例將達40％至一半左右。

金管會官員認為按照進度順利，10月初可以發出第一張營業執照，而按照業者內部進度，假設取得執照後，最快也必須要一到兩個月後開業，首家開業的純網銀是哪一家，市場都在關注。

樂天國際商業銀行將再持續擴增科技人才腳步，預計將再增加30幾位科技人員，加上原來的20~30位人才，資安加上資訊人員人才占整體比重約四成到一半。

樂天網銀董事長簡明仁曾經在公開場合中指出，過去客戶因為資訊不對等，銀行提供的服務商機，不一定是客戶最有利，但現階段資訊發達，客戶在走進銀行之前已經上網蒐集資訊，銀行若不上進，可能就會落入價格競爭的紅海市場。

將來銀行的目標客群鎖定需求沒有被傳統銀行滿足的客戶，以及信用小白。LINE Bank將以社群媒體為重，已經傳出不會將卡通人物設定為代言者，並要透過Open API對接所有銀行，原本傳出可能會延後到明年開業，但目前金管會已經透露消息，將在第4季核發第一張營業執照，LINE Bank的開業時間也深受注意。

網銀 樂天 金管會

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