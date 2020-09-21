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公股機構吸納香港金融人才 先以本國籍為主
財政部發布新聞稿指出，公民營金融機構推動香港人才進用，以擴展或深植業務，財政部予以尊重。初步將以吸引本國籍人才回流為主。
財政部指出，香港長期以來匯集財富管理及金融商品規劃等金融菁英人才，並具備前瞻性國際視野及流利語言等優勢，前述領域人才多為我國目前較缺乏者，倘能延攬，並藉機引進國際資金轉投資我國或吸引本國籍人才回流，對我國勞動市場及經濟發展可望有正面助益。
為掌握此一契機，經各公股金融機構初步盤點需要投資銀行、高階財富管理、金融科技、新金融商品設計等高階人才，尚涉法規、團體協約及薪資結構等限制，財政部業督請各金融機構公股代表衡酌依其事業特性及利基，切合未來發展方向，並事先與工會協商後，依程序報經董事會同意後實行，財政部強調並未對於人數、薪資等訂定KPI。
至本案尚涉經營風險、國安疑慮及本國勞工權益保障等問題，財政部表示，公股金融機構均會納入評估，且初步多規劃以吸引本國籍人才回流為主，財政部原則尊重。
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