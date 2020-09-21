聽新聞
test
0:00 / 0:00

公股機構吸納香港金融人才 先以本國籍為主

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
至本案尚涉經營風險、國安疑慮及本國勞工權益保障等問題，財政部表示，公股金融機構均會納入評估，且初步多規劃以吸引本國籍人才回流為主，財政部原則尊重。圖／聯合報系資料照片
至本案尚涉經營風險、國安疑慮及本國勞工權益保障等問題，財政部表示，公股金融機構均會納入評估，且初步多規劃以吸引本國籍人才回流為主，財政部原則尊重。圖／聯合報系資料照片

財政部發布新聞稿指出，公民營金融機構推動香港人才進用，以擴展或深植業務，財政部予以尊重。初步將以吸引本國籍人才回流為主。　

財政部指出，香港長期以來匯集財富管理及金融商品規劃等金融菁英人才，並具備前瞻性國際視野及流利語言等優勢，前述領域人才多為我國目前較缺乏者，倘能延攬，並藉機引進國際資金轉投資我國或吸引本國籍人才回流，對我國勞動市場及經濟發展可望有正面助益。

為掌握此一契機，經各公股金融機構初步盤點需要投資銀行、高階財富管理、金融科技、新金融商品設計等高階人才，尚涉法規、團體協約及薪資結構等限制，財政部業督請各金融機構公股代表衡酌依其事業特性及利基，切合未來發展方向，並事先與工會協商後，依程序報經董事會同意後實行，財政部強調並未對於人數、薪資等訂定KPI。

至本案尚涉經營風險、國安疑慮及本國勞工權益保障等問題，財政部表示，公股金融機構均會納入評估，且初步多規劃以吸引本國籍人才回流為主，財政部原則尊重。 

財政部 薪資 財富管理

延伸閱讀

國家隊調節 賣出大型股

被扣深圳12港人家屬報案 要求警方交待案情

香港單日增23例新冠肺炎確診 近1個月來新高

受疫情影響 港官員稱財政儲備降至SARS後水平

相關新聞

新台幣29元關卡失而復得 匯銀主管這樣解讀

受到熱錢早盤匯入、出口商蜂擁拋匯「內外夾攻」影響，新台幣匯率今（21）日盤中失守29元整數大關，最高升抵近八年新高28....

銀行理專做假報表瞞客戶投資虧損 被金管會糾正

金管會今（21）日公告，日盛銀行前理財專員自製不實投資彙總表，虛構投資項目以掩飾客戶投資虧損等缺失，有礙銀行健全經營之虞...

新台幣盤中出現28字頭 尾盤豬羊變色貶0.6分

新台幣漲勢凌厲，開盤沒多久旋即攻破29元整數大關，創下盤中逾7年半最高紀錄，不過隨著台股翻黑、美元空單回補，升幅收斂，央...

街口投信再提聲明 希望證期局對業者以誠相待

街口集團為了旗下投信推出的「委託寶」服務，近兩個月槓上金管會證期局。上周五街口集團執行長胡亦嘉指證期局信用可議，以及濫權...

胡亦嘉掌街口投信遭駁回 街口三點聲明

街口支付執行長胡亦嘉擔任街口投信董事長人事案，金管會日前表示，至今未收到公司提供學經歷證明文件，已在16日駁回認可；對此...

創逾七年半新高！新台幣午盤大漲逾2角 暫收28.95元

新台幣今天午盤以28.950元兌1美元，大漲2.02角暫收，成交金額為8.21億美元。

上櫃興櫃公司應辦事項宣導會 影音資訊9月底上線

為協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場近期各項法規修正重點及應申報或辦理事項的相關規定，櫃買中心將於9月28日至10月30日採線...

純網銀將上路 樂天科技人才續擴增

今（21）日消息傳出，金管會將在本周完成純網銀開業前查核工作，10月初可以核發營業執照，唯一一家擁有日本純網銀經驗，日本...

吳東進遭停職 黃天牧：新壽須記取教訓限期改善

金管會15日宣布裁罰新光人壽2,760萬元並提出五項糾正，同時停止吳東進董事長職務至本屆任期（2023年6月）結束，新光...

星展支持社企藍鵲茶 推動護育台北水源

星展銀行（台灣）長期協助台灣社會企業發展，並與「台灣藍鵲茶」合作，協助推動流域收復計畫，打造集水區無農藥的友善環境，希望...

明年景氣有兩大風險 全球寬鬆政策左右台股

國泰金控今（21）日公布2020年9月國民經濟信心調查結果，85%的受訪者認為今年經濟成長率會達到1%以上，針對明年景氣...

公股機構吸納香港金融人才 先以本國籍為主

財政部發布新聞稿指出，公民營金融機構推動香港人才進用，以擴展或深植業務，財政部予以尊重。初步將以吸引本國籍人才回流為主。...

熱門新聞

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

首家純網銀 最快下月開張

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新台幣早盤強升近2角 28字頭創7年半新高

晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。