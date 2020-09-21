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國泰金：民眾股市樂觀指數連三月下滑

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控公布9月國民經濟信心調查結果顯示，歐美疫情有緩解跡象使景氣展望微升，股市情緒則因美中關係下滑。

調查顯示，歐美疫情有逐步緩解跡象，然美中緊張情勢仍在，台股跟隨主要國家股市高檔震盪。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連3月下滑至-3.8 (8月：-2.5) ，風險偏好指數小幅上升至6.7 (8月：4.7)。

另外，民眾認為影響2021年台灣經濟成長最主要的潛在風險，本次調查結果顯示：有48.5%的民眾認為是新冠肺炎疫情再次惡化，28.4%的民眾擔心美中衝突進一步擴大，9.4%的民眾則憂慮供應鏈重組會提高成本，進而削弱企業獲利，僅1.4%的民眾認為其他新興市場動盪會影響台灣2021年的經濟成長。

關於民眾認為影響2021年台股指數走勢最主要原因，本次調查結果顯示：有34.3%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是最主要原因，23.8%的民眾覺得是美國股市走勢，20.3%民眾認為兩岸關係的穩定度重要，17%的民眾則看重台灣經濟成長及企業獲利。

國泰金指出，歐美疫情有緩解跡象使景氣展望微升，民眾大額消費行為趨緩：國發會最新公布的7月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，本月景氣現況指數則連5月改善至5.6，近期歐美疫情有逐步緩解跡象，展望指數微幅上升至3.1 (8月：1.9)；民眾薪資上漲預期指數走高至-3.3 (8月：-6) ，連5月上揚。此外，大額消費意願指數下降至-0.3 (8月：1.1) ，顯示近期台灣防疫措施緊縮與振興政策效果遞減令民眾大額消費行為趨緩。

逾八成民眾預期今年經濟成長可保1，疫情影響下民眾認為通膨緩和：主計總處估計2020年經濟成長1.56%，通貨膨脹率-0.19%，本月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4% (8月：1.4%)，有85%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。民眾對於2020年平均通膨預期值維持在0.40% (8月：0.40%)，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則微降至90% (8月：92%)，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

民眾樂觀情緒因美中緊張情勢而續滑，風險偏好小幅上升：歐美疫情有逐步緩解跡象，然美中緊張情勢仍在，台股跟隨主要國家股市高檔震盪。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連三月下滑至-3.8 (8月：-2.5) ，風險偏好指數小幅上升至6.7 (8月：4.7)。

本項調查於2020年9月1~0日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共18,666份有效填答問卷。

疫情 國泰金控

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