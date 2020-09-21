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「台灣企業週」櫃買引資 外資熱情參與

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心長期致力辦理海外引資活動，積極協助優質上櫃公司曝光及宣傳櫃買市場之特色及優勢，今(2020)年受新冠肺炎疫情影響，本次海外法說會與凱基證券合作以線上會議方式辦理，於9月15日至18日舉辦台灣企業週海外法人說明會，獲得專業投資機構法人熱情參與，吸引46家機構法人代表共計121人次參加會議。

這次參與法說會的公司包括六角（2732）、大學光、力旺、譜瑞-KY、信驊、旺矽、精測、是方及昇佳電子等九家上櫃公司，參與法說上櫃公司代表表示，原實地赴海外辦理的活動，雖改以線上方式舉辦，惟外資在線上會議上的詢問熱度不減，對公司營運狀況及前景皆表示高度興趣，部分場次會議甚至出現滿線的情形，外資多關注在面對多變的國際經濟情勢及貿易衝突下，公司的因應對策及未來全球佈局等相關議題。

櫃買中心表示，我國政府防疫管控得宜，國內經濟活動得以持續穩定發展，許多上櫃公司在今年上半年有很好的績效表現，透過線上法說會方式，打破以往海外法說會之地域性，上櫃公司可與橫跨亞洲、歐洲及美洲等地的全球國際知名金融集團、資產管理公司及基金公司代表，暢行無阻地進行線上對談，這次與會的外資法人代表，亦向這次合作的凱基證券表達，參與法說公司的近期業績及股價表現皆非常亮眼，引起外資法人機構關注。

為增進國際機構法人對櫃買市場了解，櫃買中心特於論壇期間，以櫃買市場特色及優勢為題，向參與論壇之國際投資人進行專題演講，希望透過這次活動能增進國際投資人對櫃買市場及優質上櫃公司的認識。這次線上海外法人說明會之相關影音資訊，置於櫃買中心網站提供點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站查詢。

櫃買中心 法說會 外資

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