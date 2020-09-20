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市場波動升 存基金防禦需求增

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

不只美股，數個主要股市在8月份創下1984年來最佳8月表現，然而短線漲幅已大，市場偶有過熱的雜音，根據富蘭克林投顧「國民e帳戶」相關統計表現，截至8月底，單筆申購及定期定額存基金方面，皆有見到防禦需求，包括公用事業、黃金、美元平衡型及伊斯蘭債券型基金等，仍有顯著的買盤回流支持。

生技話題足 支持者穩定成長

富蘭克林線上交易平台「國民e帳戶」的統計顯示，到上月底為止，在股票型基金中，富蘭克林坦伯頓生技領航基金在單筆及定期定額方面，無論是人數或金額，受歡迎程度不讓科技基金專美於前。

富蘭克林投顧分析，生技醫療產業不只有新冠肺炎疫苗開發的題材，新藥創新及人口高齡化兩大趨勢更是兩大主要支柱，造就生技產業長線商機，今年即使有疫情干擾，生技製藥公司仍積極研發，新藥持續推陳出新，年初至8月中，美國食品暨藥物管理局FDA核准之新藥就高於去年同期的數量，後市潛力不容小覷，投資人可同時擁有生技與科技基金，參與美股不同商機。

賣壓調節壓力大 防禦需求增溫

就美股歷史表現而言，8月原是傳統上相對平靜的月份，惟在科技等強勢族群的助攻下，指數仍是看回不回，然而累積漲幅已高，讓部分投資人提早轉向其他具防禦性的資產佈局，以求降低整體風險。

富蘭克林在「國民e帳戶」也觀察到這股風險趨避跡象，其中選擇定期定額黃金型基金的人數增長最為顯著，此外，防禦兼具股利優勢的基金也深受單筆投資者青睞。

持續投資存基金 AI智能理財來相助

富蘭克林表示，隨著美中關係緊張、美國新一輪紓困方案卡關、全球疫情未見明顯緩和等，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，恐面臨不小逢高獲利了結賣壓，建議投資仍應回歸基本面。

此外，也建議投資人善用便利與理性的理財工具為長期投資把關，富蘭克林「存基金」策略既有真人理財諮詢服務，也有24小時可下單的「國民e帳戶」，與由AI智能理財機器人全程監控的「國民理財機器人」，當市場有較劇烈的震盪影響投資情緒時，富蘭克林存基金可望降低情緒化錯誤決策，竭力提高投資報酬率。

生技產業 美股

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