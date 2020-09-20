經濟復甦不只V型、U型 央行為何提出「K」型？

美國聯準會為因應新冠肺炎疫情，祭出史無前例的大規模救市措施，進而導致資產規模急遽擴張至歷史新高，中央銀行分析，此舉雖有助恢復金融信心，但也引發影響金融穩定、擴大貧富差距、引燃高通膨的質疑，同時還出現金融市場與實體經濟呈兩極化的「K」型復甦。

何謂「K」型復甦？永豐金控首席經濟學家黃蔭基解釋，央行透過圖片說明，隨著金融資產價格上升，就業市場復甦緩慢，愈來愈大的貧富差距，可能讓全球消費力道減弱，影響未來的全球經濟成長，這是因為高所得者的邊際消費傾向一般比較低，低所得者的邊際消費傾向比較高，加上美國民間消費需求占全球比重為30.6%。

黃蔭基分析，「K」型復甦有兩種解釋，第一種是，K型的上端是金融市場，下端是實體經濟，經過新冠肺炎疫情衝擊後，金融市場頻創歷史新高，那斯達克指數衝上12,000點，而實體經濟卻跌至歷史新低，美國第2季GDP萎縮31.7%，為史上最慘跌幅。

第二種是，「K」型的上端是科技類股、產業龍頭、高所得者、白領階級，下端是景氣循環類股、中小企業、低收入者、藍領階級。在新冠肺炎疫情衝擊後，兩者的走勢南轅北轍，冰火二重天，半導體、IC設計、生技業者受惠，而航空、旅遊、餐飲、百貨則受創。

一般探討新冠肺炎後的景氣復甦，到底是呈「V」型、「U」型、或「W」型，比較屬於經濟層面的爭辯，「K」型復甦則屬於社會層面的探討。因為研究顯示，所得100分位，金字塔頂端的1%的極高所得者持有全市場52%的股票與共同基金，剩下的99%所得者，持有不到一半。基本面新冠疫情的衝擊，加上資金面Fed的無限量QE，讓貧富不均更為嚴重。

央行報告指出，聯準會推出大規模的救市措施後，股市迅速彈升，其他金融資產亦呈相似走勢，但持續請領失業救濟金人數則以相當緩慢的速度下降，這種金融市場與實體經濟呈兩極化的「K」型復甦，恐進一步擴大美國貧富差距。

黃蔭基認為，當世界貿易正在走「去全球化」，產業供應鏈正在走「去集中化」，AI智能正在走「去勞工化」，各國企業基於避險考量，都從勞力充沛的中國撤出，勢必要增加自動化以減少勞動需求。

當中低所得階層失去工作機會，再加上銀行存款的低利率，高所得階層則受惠於金融資產價格上揚，貧富差距恐怕會隨無限量QE而更拉大，「落土八字命，隨人好額散」不應該是現實，國家要重視這個問題。