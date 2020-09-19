國人「報復性消費」全靠吃 6月餐飲刷卡創新高

政府期待後疫情時代國人出現「報復性消費」，但從刷卡金額來看，振興三倍券七月才上路，國人6月報復性消費最顯著的只發生在餐飲身上，創下史上6月最高紀錄，年增22%，至於服飾與住宿6月亦較去年同期成長16%及10.5%，但其他像文教、交通、百貨都還是比去年同期衰退。

一般國人以為新冠疫情衝擊最大的非餐飲業莫屬，但從聯合信用卡中心統計，上半年國人餐飲業刷卡金額，無論筆數或是金額都逆勢成長，筆數成長24%、金額成長2.3%。在國人食、衣、住、行、育樂與百貨六大分類上，是上半年累計唯一逆勢成長的行業。

其實今年4月時，國人餐飲刷卡金額一度創下2017年4月以來最低紀錄，單月只剩152.92億元，跟疫情爆發前、今年元月刷卡金額252億元相較，單月少掉近百億元，其實也相當慘重。但是5月國內疫情逐漸趨緩，尤其是防疫指揮中心宣布大型聚會解封後，國人開始「報復性消費」，「吃飯聚餐」首先發動，筆數與金額就逐步回升，6月創下單月餐飲刷卡筆數歷史最高紀錄的2萬836筆，甚至比過年前元月的2萬159筆還高。

金額方面，國人6月單月餐飲刷卡金額亦高達205餘億元，是聯卡中心有紀錄以來，史上6月單月最高紀錄，所有史上單月紀錄中也排第5高紀錄，其他超過此紀錄普遍都在年底12月與年初元月尾牙旺季時發生。

此外，國人使用外送平台刷卡訂餐大增取代餐廳外食，亦使餐飲刷卡金額不減反增。金管會日前公布，新冠肺炎疫情帶動民眾使用foodpanda、UberEats等餐飲外送平台需求大增，單月刷卡消費筆數屢創新高。其中4月餐飲外送平台信用卡消費筆數610萬筆、刷卡總金額達近12億元，跟2018年10月開放之初剛統計24萬多筆、未達1億元來看不可同日而語。

此外，6月國人消費買氣有顯著成長是買衣服與住宿，但服飾刷卡金額一般不高，上半年高低差月份只相差20億元左右，而住宿業雖有回溫但幅度僅一成，亦沒有想像來得多，稱不上報復性消費，七月安心旅遊補助上路後才開始國旅大爆發，屆時看7、8月的住宿刷卡金額，值得留意。

至於文教康樂業幾乎完全沒有報復性消費，6月刷卡145億元甚至還較去年減少43%，百貨業199億元持平甚至小衰，交通雖然新車6月買氣佳，但國外旅遊風險高，仍較去年同月衰退逾16%。