富邦人壽放棄房貸市場 國泰人壽：不跟進

因應低利時代，富邦人壽傳出向保險業務員指示，自今年9月開始不再招攬新的房貸業務，形同放棄房貸市場，國內壽險房貸業務第一大的國泰人壽發言人暨副總林昭廷今（18）日受訪時明確表示，國泰人壽不會跟進！

林昭廷表示，雖然現在市面上利率低，銀行競爭激烈，但是國泰人壽房貸利率並沒有1.5%那麼低，因此保戶若考量自身資金需求，國泰人壽還是會提供房貸相關業務，此外國泰人壽近年來持續調降新台幣利變保單的宣告利率，保單的成本跟房貸資金成本間的差異沒那麼大，因此只要保戶有房貸需要，國泰人壽還是都會借。雖然公司沒有很積極對外推動壽險房貸業務，但也沒有打算要暫停此項業務。

國泰人壽截至今年第一季為止房貸餘額為3,110億元，居國人保險房貸業務市場第一大；而富邦人壽房貸餘額尚有1,700億元，排名第二大。