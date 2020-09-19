宣告退出房貸市場？富邦人壽業務員9月起停止招攬新房貸

富邦人壽傳聞9月開始指示壽險業務員，從9月全面停止新承做房貸業務，等於宣告退出房貸市場。富邦人壽稍後回應表示，主要是基於集團分工，日後集團房貸業務將統籌由台北富邦銀行辦理服務客戶，擴大展現合作綜效，持續帶給消費者更精準之金融保險服務。

富邦人壽表示，目前公司房貸餘額達1,700億元，對於現有約3萬名借款戶之房貸服務仍維持不變，權益亦不受影響，受今年降息影響房貸利率，經估算其長期收益遠低於保單利率成本，因此停止辦理房貸新件申請，以積極維持資產收益及廣大保戶權益，強化保險保障的核心價值與功能。且富邦資源豐沛、以金融百貨為定位持續提供多元之金融商品，基於集團分工，日後集團房貸業務將統籌由北富銀辦理服務客戶，擴大展現合作綜效，持續帶給消費者更精準之金融保險服務。

銀行主管分析，壽險業比銀行業資金成本高了1個百分點以上，壽險業若做1.31%的低息房貸恐是「做一筆、虧一筆」。壽險業紛紛退出房貸市場，主要考量是長期低利市場，保險公司的保單資金成本為2%，房貸資金成本高、收益率太低，不利壽險業的報酬率。富邦人壽房貸授信部位約1700億元，約佔整體投資部位4%，多是承做20年自用住宅的房貸契約，內部預估，若以每月以20~30億元保戶還款額、逐年下滑，最快富邦人壽5年可結束所有房貸契約。