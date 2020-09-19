從刷卡量看新冠衝擊誰最慘？ 文教康樂少700億元排第一

新冠疫情2020年元月中旬爆發，全球已突破3,000萬人確診，至今疫情仍在漫延，雖然國內疫情相對輕微，但國人食、衣、住、行、育樂、百貨六大生活層面、內需各行各業仍深受衝擊，從國人上半年信用卡實際刷卡金額更可以明確看出，「育」（文教康樂）是受創最深產業，上半年較去年同期衰退41%，消費大減700億元最慘，「行」（交通）亦年減28%，是前二大新冠受災行業。

新冠疫情爆發後，一度造成國人不再大型聚會、減少聚餐、出門不敢搭乘公共交通工具，甚至每年3~5月逢櫻花季哈日族最愛出國旅遊，今年也紛紛取消，餐廳吃飯要採梅花座、大型演唱會紛紛取消，國人消費萎縮讓各行各業均受衝擊，但到底誰受害最深？業者各說各話。不過從聯合信用卡中心所公布最新上半年國人刷卡統計資料，可以一探振興三倍券未上路之前真實情況，並可做為後續政府施政的參考。

據聯卡中心資料顯示，代表國人食、衣、住、行、育樂、百貨各項消費中，上半年刷卡筆數除百貨業外，全數維持正成長，亦即國人消費次數變化不大，從筆數來看，餐飲業刷卡筆數甚至出現年成長24%的異常現象，刷卡住宿筆數甚至也成長了12%，不過這部份普遍受5、6月「報復性消費」所提振，其他三業上半年均只有1%左右成長性，只能說持平。

但是從金額角度來看，就可以看出非常顯著衰退，其中以文教康樂類刷卡金額衰退最嚴重，今年來截至6月底為止僅刷卡981.81億元，相較去年同期的1,681.24億元，大減700億元，衰退41.6%，呈現墜崖式下滑，跟2017年以來年年有5~6%年增率相比，今年受新冠疫情衝墼相當慘烈。聯卡中心定義文教康樂包括醫療、文教、運動、保健、娛樂等。

其次刷卡金額以交通類衰退最嚴重，截至上半年國人刷卡金額剩686.26億元，較去年同期大減272億元，衰退幅度高達28.72%。交通類包括購買汽機車與機票等，不過據上半年新車掛牌數統計，國人買車將近21萬輛，還呈現正成長1.4%，進口車還首度突破國產車，機車上半年新車亦呈現2%正成長，6月汽機車都賣得嚇嚇叫，亦即今年交通類衰退，絕大多數恐怕都來自出國旅遊機票的衰退。

此外，聯徵中心統計國內住宿類刷卡，包括旅館、裝潢及電器等。2019年開始政府為因應陸客減少就提出春遊與秋冬補助方案，導致去年上半年住宿刷卡1,686萬筆、總金額792.76億元雙雙創下新高紀錄，年增率各達19.3%與9.19%，今年有新冠疫情衝擊，安心旅遊補助7月才上路，雖5月解封後國人就已現旅遊潮，但整體上半年刷卡金額694.52億元，仍較去年同期減少12.39%。但刷卡筆數成長逾一成，筆數增加金額減少，反應飯店自動降價求客或是國人平均客單價都有減少的現象。

至於百貨業受到國人對後市經濟前景憂心，減少消費影響，因此除元月以外，今年來所有月份刷卡金額都衰退，上半年年減近8.5%，服飾類上半年刷卡金額353.22億元，年減僅3.73%，影響不大。

至於一般國人以為會受新冠疫情衝擊最大的餐飲業，上半年無論是筆數或是金額都逆勢成長，筆數成長24%、金額成長2.3%。事實上今年4月時國人餐飲刷卡金額一度創下2017年4月以來最低紀錄。所幸國人刷卡使用外送平台大增取代餐廳外食，加上6月解封後報復性大吃，創下餐飲史上單月刷卡新高紀錄亦有關聯。