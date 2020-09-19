快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位理財通／國旅復甦 刷卡數據大解密

經濟日報 / 記者 林子桓
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新冠肺炎大幅改變每個人的生活，尤其在疫情初期的前三個月，更是影響許多旅遊相關的產業，而隨著防疫新生活運動的發起，民眾對於出遊的渴望似乎也在此刻爆發，至於防疫新生活運動展開後，國旅是否有復甦？而國人最愛去哪旅遊、住宿呢？聯卡中心透過數據解密。

聯卡中心發現，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、嘉義縣、南投縣等城市，在防疫新生活後，湧入大批人潮前往；在防疫新生活運動次月（6月），就有部分城市回到舊有的觀光水準，甚至有些城市的成長更超越去年同期的交易水準，如宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，似乎「報復性成長」的跡象已現端倪。

聯卡中心報告指出，今年初隨著疫情日漸擴散，各產業面臨疫情帶來的寒冬，住宿以及旅行相關服務業上半年的平均單筆交易金額降至5,343元，但1月仍未出現人數大幅下降的趨勢，農曆年假期間，台灣依然擁有不錯的交易水準。

2月開始，隨著台灣的病例逐漸增加，住宿以及旅行相關服務業的交易金額大幅下降，約為前一個月的37%，筆數也下降至前一個月的64%；3月，台灣的病例人數來到上半年的高峰，單月的疫情人數高達330人，4月整體消費金額以及筆數也隨之降到上半年的最低點。

隨後，疫情逐步獲得控制，隨後的防疫新生活運動為低迷的住宿以及旅行相關服務業帶來復甦動能，5月開始無論是交易金額或筆數，都有明顯的提升，6月時的交易水準更是回復上半年的高峰水準。

此外，疫情期間住宿以及旅行相關服務業者提供多樣吸引消費者的優惠方案，似乎能在信用卡交易看出成效，交易筆數的回升速度，相較於交易金額快上許多。

聯卡中心用年增減幅比較發現，宜蘭縣、花蓮縣與台東縣備受青睞，宜蘭縣的交易金額自疫情開始時急速下滑，在交易水準最低的4月時，交易金額更是不到去年的一半，至於交易筆數的降幅則沒有交易金額劇烈，4月時約為降至去年同期的五分之一，但5、6月後交易狀況急速好轉，5月的交易筆數相較去年同期提升近四分之一。

花蓮縣雖然交易金額受到疫情影響而降低，但交易筆數僅在該產業最低迷的4月時，較去年同期低，次月開始就快速提升，6月更是達到去年同期的1.5倍。最後，台東縣在交易金額上與宜蘭縣及花蓮縣相似，降幅最大的時間點為4月，但交易筆數則有異於常人的表現，此城市自疫情發生至今，未出現因疫情而大幅減少信用卡住宿以及旅行相關服務業的現象，其交易筆數年成長率皆呈現正向成長。

延伸閱讀

台灣創新技術博覽會將登場 聚焦健康、AI與AIoT等領域

南韓新冠肺炎新增126例確診 又有公務員中鏢

CNN為拜登首辦露天汽車市民大會 川普酸防疫怪招

泳渡日月潭至少要戴2個口罩 環保水杯取代一次性紙杯

相關新聞

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走

新台幣匯率升勢凌厲，本周累計升值1.21%，盤中匯價更一度升抵29.017元，距離29元整數大關僅一步之遙，眼見新台幣匯...

台幣狂升 逼近楊金龍防線

在韓元強升帶動下，新台幣昨（18）日收盤狂升1.58角、升幅0.54%，收在29.152元，寫下近兩年半新高價位，直逼中...

電子出口暢旺油元需求降 意外助攻新台幣升值

近期台股平盤震盪，外資不時賣超台股，唯有新台幣升值不回頭，外界難免疑惑「為何股匯不同調」；探究原因發現，台灣出口表現亮眼...

王道銀普通股現增完成定價 每股6.35元

王道銀行（2897）普通股現金增資新股完成定價，將採每股6.35元發行，較票面折價幅度約36.5%，相較於王道銀18日收...

數位理財通／國旅復甦 刷卡數據大解密

新冠肺炎大幅改變每個人的生活，尤其在疫情初期的前三個月，更是影響許多旅遊相關的產業，而隨著防疫新生活運動的發起，民眾對於...

渣打：台灣16年後邁向無現金社會

渣打集團昨（16）日發布最新疫情後消費行為調查，發現56％台灣受訪者認同台灣將走向無現金化，時間落在2036年，也就是1...

星展、玉山銀攻FinTech 有斬獲

新冠肺炎疫情後，企業與民眾更依賴數位網路，多家金融機構加速發展金融科技，從過去消金商品，提升到企金服務與洗錢防制運用上，...

王道銀現增 折價36%

王道銀行普通股現金增資昨（18）日定價，將採每股6.35元發行，較票面折價幅度約36.5%，相較於昨天王道銀收盤價7.0...

央行2年定存單 得標利率寫新低

金融機構滿手錢，中央銀行昨（18）日標售2年期可轉讓定期存單400億元，得標利率持續跌破0.3%大關、落於0.262%，...

新台幣收29.152元寫兩年半新高 楊金龍防線在眼前

央行總裁楊金龍昨（17）日說新台幣不是獨強後，也澄清是良性勸導、非美元限賣令，新台幣今（18）日強漲，升勢擋不住，終場收...

雇主注意！中高齡重回職場 投保規定分3種

台灣面臨高齡和少子女化危機，政府推動中高齡重回職場，勞動部勞保局今天提醒，中高齡勞工可分為已領取及未領取老年給付等不同狀...

真正小富翁！北富銀兒童帳戶平均資產41萬元

台北富邦銀行表示，台灣的兒童理財觀念逐年成熟，現在的父母愈來愈懂得及早為孩子開立專屬帳戶、進行資產配置，累積孩子第一桶教...

熱門新聞

退休族注意！學者建議退休後用「四七四法則」保值

鴻海、立訊爭霸戰 外資點出五大成敗關鍵

財股一週／蘋果發表如台積電成果展示會 大夢初醒藏壽司跌破百元

不服遭公總開罰2千萬Uber判勝訴 交通部、Uber回應了

8個月賺逾百億！國際運費高漲四倍 中華郵政自行吸收

新屋主符合條件快申請！錯過這天 地價稅至少多四倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。