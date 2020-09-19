數位理財通／國旅復甦 刷卡數據大解密

新冠肺炎大幅改變每個人的生活，尤其在疫情初期的前三個月，更是影響許多旅遊相關的產業，而隨著防疫新生活運動的發起，民眾對於出遊的渴望似乎也在此刻爆發，至於防疫新生活運動展開後，國旅是否有復甦？而國人最愛去哪旅遊、住宿呢？聯卡中心透過數據解密。

聯卡中心發現，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、嘉義縣、南投縣等城市，在防疫新生活後，湧入大批人潮前往；在防疫新生活運動次月（6月），就有部分城市回到舊有的觀光水準，甚至有些城市的成長更超越去年同期的交易水準，如宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，似乎「報復性成長」的跡象已現端倪。

聯卡中心報告指出，今年初隨著疫情日漸擴散，各產業面臨疫情帶來的寒冬，住宿以及旅行相關服務業上半年的平均單筆交易金額降至5,343元，但1月仍未出現人數大幅下降的趨勢，農曆年假期間，台灣依然擁有不錯的交易水準。

2月開始，隨著台灣的病例逐漸增加，住宿以及旅行相關服務業的交易金額大幅下降，約為前一個月的37%，筆數也下降至前一個月的64%；3月，台灣的病例人數來到上半年的高峰，單月的疫情人數高達330人，4月整體消費金額以及筆數也隨之降到上半年的最低點。

隨後，疫情逐步獲得控制，隨後的防疫新生活運動為低迷的住宿以及旅行相關服務業帶來復甦動能，5月開始無論是交易金額或筆數，都有明顯的提升，6月時的交易水準更是回復上半年的高峰水準。

此外，疫情期間住宿以及旅行相關服務業者提供多樣吸引消費者的優惠方案，似乎能在信用卡交易看出成效，交易筆數的回升速度，相較於交易金額快上許多。

聯卡中心用年增減幅比較發現，宜蘭縣、花蓮縣與台東縣備受青睞，宜蘭縣的交易金額自疫情開始時急速下滑，在交易水準最低的4月時，交易金額更是不到去年的一半，至於交易筆數的降幅則沒有交易金額劇烈，4月時約為降至去年同期的五分之一，但5、6月後交易狀況急速好轉，5月的交易筆數相較去年同期提升近四分之一。

花蓮縣雖然交易金額受到疫情影響而降低，但交易筆數僅在該產業最低迷的4月時，較去年同期低，次月開始就快速提升，6月更是達到去年同期的1.5倍。最後，台東縣在交易金額上與宜蘭縣及花蓮縣相似，降幅最大的時間點為4月，但交易筆數則有異於常人的表現，此城市自疫情發生至今，未出現因疫情而大幅減少信用卡住宿以及旅行相關服務業的現象，其交易筆數年成長率皆呈現正向成長。