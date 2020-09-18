原油兩倍槓桿ETF單周大漲21% 法人示警
美國科技股高檔震盪，但亞洲主要股市重拾漲勢，油價也跌深反彈。在台掛牌的ETF中，本周以原油正向、台股正向及陸股正向ETF最強勢，原油反向及VIX ETF最弱勢。
國際油價跌深反彈，原油正向反向ETF績效大逆轉。元大S&P原油正2（00672L）連兩周大跌之後，本周狂飆21.4%，街口布蘭特油正2漲7.3%，分別為本周績效第一及第二名。相反的，元大S&P原油反1全周大跌10%，為本周所有ETF倒數第一名。
法人指出，熱門原油槓桿ETF跌深反彈，價量俱揚，但淨值仍遠低於規定，下市風險極高，一般投資人不宜介入。積極冒險型投資人如果想搶反彈，最好快進快出，不宜戀棧。
台股不懼科技股走跌，加權指數雖然挑戰13,000點失利，但全周仍上漲1.5%，今年以來的報酬率增長至7.3%，在主要亞股中僅次於南韓及上證指數。在相關ETF中，國泰台灣加權正2大漲4.8%，富邦台灣加權正2漲4.3%，群益台灣加權正2漲3.8%，分列本周所有ETF漲幅第五、六、七名。其他台股ETF也全都揚眉吐氣。
富邦VIX本周持續走弱，但成交量仍居高不下，以18日來說，仍以17.2萬張的成交量持續領先，再來是元大滬深300正2的7.8萬張、元大台灣50反1的6.9萬張、元大S&P原油正2的6.2萬張、街口布蘭特油正2的4.5萬張。
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