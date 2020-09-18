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新台幣收29.152元寫兩年半新高 楊金龍防線在眼前

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
新台幣18日強漲，升勢擋不住，終場收在29.152元、強漲1.58角，創下逾2年半新高。 聯合報系資料照
新台幣18日強漲，升勢擋不住，終場收在29.152元、強漲1.58角，創下逾2年半新高。 聯合報系資料照

央行總裁楊金龍昨（17）日說新台幣不是獨強後，也澄清是良性勸導、非美元限賣令，新台幣今（18）日強漲，升勢擋不住，終場收在29.152元、強漲1.58角，創下逾2年半新高，成交金額11.52億美元，直逼央行總裁楊金龍2018年2月26日上任以來新台幣匯價最高收盤價29.12元大關，下周恐將測試29元整數關卡。

匯銀主管指出，美國聯準會（Fed）官員預估2023年底前都不會升息，美元前景轉弱，加上出口商持續拋匯，今日新台幣一開盤強漲，盤中實質交易價最高升至29.017元、升值2.93角，不但已經創下楊金龍就任以來、新台幣盤中最高價位，也直逼29元整數關卡大關。

新台幣今日強漲，上午盤中一度升2.8角，為29.030元，一舉突破前波高點2018年1月盤中高點29.035元，下午盤中最高更升至29.017元、升值2.93角。

匯銀主管認為，美元走弱，外資逐步偏向匯入以及出口商拋匯，推升新台幣盤中實質成交價位走高，央行今日雖然持續在尾盤干預，但收復領土有限，新台幣實質交易區間升破29元將只是時間上的問題，面對這波新台幣強漲，預料央行恐更苦惱。

新台幣 央行 楊金龍

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