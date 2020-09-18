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長照未來趨勢 資誠建議與金融業者合作、引入活水

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

資誠聯合會計師事務所與台灣高齡產業創新發展協會今（18）日共同舉辦「2020橘世代銀未來產業高峰會」，資誠會計師林雅慧建議，面對未來社會龐大的照顧需求，企業在跨業結盟策略上，除了與長照、醫療、科技、保全或不動產業者合作，亦可思考與金融業者合作機會，可為高齡社會注入政府以外的資金活水。

林雅慧表示，衛福部提高2021年長照基金預算達492億元，2023年更上看600億元。面對日益龐大的照顧需求，在人力與財源有限的情況下，善用數位科技以及尋求異業結盟合作成為重要解方。

然而，高齡健康照顧需要整合不同專業與資源，全方位服務的建構與財源的完善是關鍵，無法僅靠政府或單一企業之力達成。林雅慧建議，企業在跨業結盟策略上，可思考與金融業者合作，為高齡社會注入政府以外的資金活水，依此串接更完善的高齡照顧服務，政府與民間共同攜手，打造高齡健康照顧產業永續發展的新願景。

資誠會計師蔡晏潭指出，高齡健康照顧發展應有全面性的思考，不應僅限於疾病醫療與照護，而是擴大考量到健康與亞健康高齡者，提供多元整合與連續式的服務，滿足高齡者在食衣住行育樂等各項照顧需求。

以高齡者住的需求為例，蔡晏潭表示，除超高齡社會帶動照顧服務需求攀升外，2018年公布的《長期照顧服務機構法人條例》，也為長照機構業者帶來機會，鼓勵更多企業投入。

蔡晏潭建議，業者應思考市場定位，綜合考量開發成本、取得建物所有權、融資資金成本、財務回收期、經營績效與管理等，以新思維靈活的調整營運策略達到永續發展。

長照 資誠

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