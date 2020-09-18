真正小富翁！北富銀兒童帳戶平均資產41萬元

台北富邦銀行表示，台灣的兒童理財觀念逐年成熟，現在的父母愈來愈懂得及早為孩子開立專屬帳戶、進行資產配置，累積孩子第一桶教育金。根據北富銀小富翁帳戶數據統計，至今年6月底，小富翁帳戶數已超過26萬戶，每位小富翁的平均資產接近新台幣41萬元！

其中小富翁帳戶以5歲以下開戶的佔比居冠，此意味孩子的教育戰線已從五育養成延伸至教育金儲備。

北富銀小富翁帳戶於1999年推出，為國內第一個親子理財工具。小富翁帳戶一本存摺可同時管理新台幣、外幣與信託基金投資等多種資產，父母只要一本在手，即可進行多元的資產配置、靈活理財，且該帳戶擁有專屬的金融卡與存摺，可作為父母養成子女正確金錢觀的最佳教具。若再搭配富邦行動銀行的「邦你記」(記帳)、「邦你存」(目標儲蓄)與「e家付」(互動式零用金獎勵)功能，線上線下工具相輔相成，可玩出更多有趣的兒童日常理財教育方法。

根據統計，北富銀小富翁帳戶每年2~3月、7~8月為二大開戶尖峰，顯示多數父母趁著農曆春節前後及暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶，啟動教育金理財計畫。

北富銀也教父母黃金三要訣。第一步：開立小富翁帳戶，教育金專款專用；第二步：保障兼顧理財需求，類全委保單為首選；第三步：基金投資不可少，核心基金與衛星基金靈活搭配。

而在外幣部分，美元近期雖然走疲，不過美元為國際儲備貨幣的地位依舊屹立不搖，若父母要配置外幣建議以美元為大宗，唯需留意適度調整美元資產部位，建議美元65%、人民幣15%、歐元10%、澳幣10%。