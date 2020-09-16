快訊

鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

實名制混入菲製 大樹：同仁錯將自用口罩交付予消費者

台新銀行ATM換新裝 獨家個人化服務

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
資料來源：台新銀行；記者 陳怡慈／製表。
資料來源：台新銀行；記者 陳怡慈／製表。

台新銀行傾聽民眾需求， ATM全新改版推出五大個人化服務，民眾現使用台新ATM即可享受個人化專屬問候語、一鍵餘額查詢、快速閱讀個人權益資訊、享受多國語言服務以及自動化智能設定常用功能五大服務。

台新銀行針對全台超過3,000台ATM優化介面、提升便利性、創造專屬個人化服務體驗，讓民眾立即可享受最優質最貼心的個人化體驗與服務。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，台新銀持續關注於客戶使用回饋，將客戶的需求具體實現在本次的ATM改版中。訪談實際體驗後之民眾表示，對改版後的ATM個人化主頁設計印象深刻，每次使用台新ATM皆出現專屬個人化問候語，並能透過一鍵快速查詢帳戶餘額，感受上十分親切與便利。

本次改版也貼心的將個人常用功能透過AI智能主動記憶，若信用卡與貸款繳費時間接近了還會主動提醒，這些貼心的規劃設計，各項貼心設計讓民眾使用有感。

值得一提的是，為了服務新住民、外籍移工與觀光客，台新ATM除了提供既有的中英文介面外，更將陸續推出日語、韓語、泰語、越南語、印尼語等多國語系服務，真正落實公平待客精神，達成普惠金融的服務願景。

包國儀提醒，為了歡慶台新ATM全新改版上線，本(9)月7日至24日至台新銀行各分行或便利超商，凡使用台新ATM完成跨行提款、跨行存款，即可參加「台新ATM換新裝」抽獎活動。

活動期間，天天抽出萬元旅遊金，同時搭配其它獎項，筆筆交易都能獲得不同的驚喜感受。此外，年底前民眾使用台新ATM跨行交易還可累積台新Point，點數可兌換全家、萊爾富、OK mart三大超商購物金，結帳時即可直接折抵消費。

台新 ATM

延伸閱讀

台灣何時轉型徹底無現金社會？ 渣打調查：2036年

最牛一輪／景碩利多 台新9C搶眼

台新Richart App推子帳戶 為儲蓄加把勁

子帳戶零錢罐 用途區隔讓儲蓄快速達標

相關新聞

新台幣午盤大升1.89角 暫收29.191元

新台幣今（16）日午盤大漲1.89角，暫收29.191元兌1美元價位。

疫情加速 渣打調查：台灣預期2036年轉型無現金化

渣打集團網路調查結果指出，新冠肺炎疫情不僅加速全球無現金化腳步，同時也導向更謹慎更負責任的消費模式。將近三分之二的全球受...

股匯雙漲 新台幣早盤升逾1角

新台幣今（16）日早盤以29.380元，平盤開出。

遭金管會重罰 新壽：遺憾但尊重 廖英風代理投資部

金管會金檢新光人壽海外投資發現多項缺失，並違反公司治理設立有如「太上皇」的投資決策單位「資產負債管理委員會」主導投資，1...

匯市激情演出 台幣叩關29元

人民幣領軍狂漲，再加上外資匯入及出口商恐慌性拋匯內外夾擊，台北匯市昨（15）日帶量勁升，盤中爆升2.87角，最高升抵29...

海外投資缺失、違規設資負會 新壽遭罰2760萬 吳東進停職

金管會金檢新光人壽海外投資發現多項缺失，並違反公司治理，設立俗稱「太上皇委員會」的資產負債管理委員會主導投資，金管會昨天...

台壽公建吸睛 高雄總圖BOT案獲獎

高雄總圖BOT案工程品質優質獲獎！中國信託金控子公司台灣人壽投資之「高雄市立圖書館總館共構會展文...

投信削價賣基金 金檢伺候

為避免投信削價競爭賣基金，金管會昨（15）日宣布將預告修正投信事業管理規則，增訂投信事業經營業務應合理收取或支付費用，不...

央行20年債 得標利率探底

中央銀行昨（15）日標售20年公債300億元，在銀行、壽險業積極競標下，得標利率低於預期、落於0.509%，為歷史新低紀...

元大金挺社福 愛心捐款平台升級

元大金控關心社福團體受新冠肺炎疫情影響其扶助工作，即日起升級改版子公司元大銀行「捐愛心‧送溫馨」平台，以更便利的使用介面...

解讀金融市場／論原油期貨ETF投資爭議

日前知名的原油槓桿期貨ETF─元大S&P原油正2 ETF（以下簡稱為元大原油正2）刊登公告，提醒投資人10月起該基金將重...

金管會指5大缺失 新壽：保戶、投資人權益不影響

金管會保險局金檢發現新壽資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控管等五大缺失，裁處書多達九頁；新光人壽表示，目前...

熱門新聞

有礙經營 保險局重罰新光人壽2760萬元 吳東進遭停職

金管會重罰新光人壽2,760萬元 董座吳東進停職

央行賭氣放手？新台幣收29.38 明天匯價怎麼走看這兩點

血汗紓困！銀行員單月加班61.5小時 北市抓6家全違法

康那香發表 「口罩機中的法拉利」，整廠輸出、防疫包將進軍全球！

索尼砍PS 5產量 衝擊台鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。