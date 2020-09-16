台新銀行ATM換新裝 獨家個人化服務

台新銀行傾聽民眾需求， ATM全新改版推出五大個人化服務，民眾現使用台新ATM即可享受個人化專屬問候語、一鍵餘額查詢、快速閱讀個人權益資訊、享受多國語言服務以及自動化智能設定常用功能五大服務。

台新銀行針對全台超過3,000台ATM優化介面、提升便利性、創造專屬個人化服務體驗，讓民眾立即可享受最優質最貼心的個人化體驗與服務。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，台新銀持續關注於客戶使用回饋，將客戶的需求具體實現在本次的ATM改版中。訪談實際體驗後之民眾表示，對改版後的ATM個人化主頁設計印象深刻，每次使用台新ATM皆出現專屬個人化問候語，並能透過一鍵快速查詢帳戶餘額，感受上十分親切與便利。

本次改版也貼心的將個人常用功能透過AI智能主動記憶，若信用卡與貸款繳費時間接近了還會主動提醒，這些貼心的規劃設計，各項貼心設計讓民眾使用有感。

值得一提的是，為了服務新住民、外籍移工與觀光客，台新ATM除了提供既有的中英文介面外，更將陸續推出日語、韓語、泰語、越南語、印尼語等多國語系服務，真正落實公平待客精神，達成普惠金融的服務願景。

包國儀提醒，為了歡慶台新ATM全新改版上線，本(9)月7日至24日至台新銀行各分行或便利超商，凡使用台新ATM完成跨行提款、跨行存款，即可參加「台新ATM換新裝」抽獎活動。

活動期間，天天抽出萬元旅遊金，同時搭配其它獎項，筆筆交易都能獲得不同的驚喜感受。此外，年底前民眾使用台新ATM跨行交易還可累積台新Point，點數可兌換全家、萊爾富、OK mart三大超商購物金，結帳時即可直接折抵消費。