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遭金管會重罰 新壽：遺憾但尊重 廖英風代理投資部

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
金管會保險局昨對新光人壽重罰2760萬元，董事長吳東進被罰停職到任期屆滿。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
金管會保險局昨對新光人壽重罰2760萬元，董事長吳東進被罰停職到任期屆滿。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

金管會金檢新光人壽海外投資發現多項缺失，並違反公司治理設立有如「太上皇」的投資決策單位「資產負債管理委員會」主導投資，15日祭出史上最重裁罰 ，除罰款新壽2,760萬元，並要求其調降國外投資比率，停止董事長吳東進職務到任期結束，新壽投資長袁宏隆遭解職，五年內不得復職，新壽三個月內須組織重整。

針對金管會的裁罰，新光人壽相關說明如下：受新冠肺炎疫情影響及全球低利率環境持續，新光人壽吳東進董事長帶領全體同仁戮力經營，截至8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶之託付，惟9月15日受金管會如此處分，本公司雖感遺憾，但仍尊重主管機關之決定，就可能之疑義亦將持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。

原投資長工作，由廖英風部資深協理代理投資部門日常工作，目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。

金管會 新壽 新光人壽

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