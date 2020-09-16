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權民搶百萬／王濬智：活絡市場 再掀熱潮

經濟日報 / 廖賢龍
群益金鼎證券董事長王濬智。 （聯合報系資料庫）
群益金鼎證券董事長王濬智。 （聯合報系資料庫）

群益金鼎證券與經濟日報一同走過十屆的「權民搶百萬」活動，即將邁入第11屆，新一屆活動除規劃交易競賽外，也舉辦北、中、南巡迴講座。

同時，因應網路時代盛行，也找來網紅，透過幽默、風趣的風格拍攝影片，傳播權證知識，吸引更多年輕族群關注、並且有意願地實際參與交易，進而活絡權證市場，期待能再次掀起權證熱浪。

群益金鼎證券近年也不遺餘力推廣權證商品，無論是從產品面及服務面逐步累積客戶認同、並得到市場好評。也會隨著市況發行市場上股價活潑、投資人關注度高的標的權證，並積極造市，期望能提供投資人更有效率的投資工具、進一步提升權證商品的市占率。

現貨施行逐筆交易已經約六個月，權證雖早已經是逐筆交易，然而因現貨價格變動頻率更快速，使得權證價格抽換頻率也相對高。

目前，權證發行商可以使用的造市實體線路已經不敷使用，建議臺灣證券交易所可以開放更多線路，供發行人使用，以利提供市場更精確的交易價格。

群益 網紅 攝影

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