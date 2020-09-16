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匯市激情演出 台幣叩關29元
人民幣領軍狂漲，再加上外資匯入及出口商恐慌性拋匯內外夾擊，台北匯市昨（15）日帶量勁升，盤中爆升2.87角，最高升抵29.199元，收盤前央行進場調節，終場升值1.06角，收29.38元，創兩年半新高，距央行總裁楊金龍上任來最高點29元，僅剩不到2角。
昨日總成交量為17.07億美元。匯銀主管說，若國際匯市風向不變，最快本周，新台幣匯率就有機會挑戰29元整數大關。
美元欲振乏力，主要亞幣昨日全數對美元升值；央行統計顯示，人民幣昨日強升0.68%，成為最強亞幣，主要貿易對手國韓元也升值0.38%；新台幣昨日升幅為0.36%居中，超前星元與日圓。
台北匯市昨日激情演出，新台幣匯率盤中失守29.2元、重返29.1字頭，收盤時升值金額突破1角，單日升值1.06角，為近五個月最大。
「29元整數大關不遠，央行守得很辛苦，可以說遭受內外夾擊，外有資金匯入，內有出口商恐慌性拋匯潮」，匯銀主管說。
在人民幣升值帶動下，昨日主要亞幣全面反彈。在台北匯市部分，外資匯入近3億美元，出口商也積極拋售外匯，相較於如潮水般湧入的賣匯單，美元需求略顯空虛，只有少量的進口商、散戶美元買盤撐場面，絕大多數時間仍需仰賴央行進場調節，才能平衡市場供需。
「出口商賣壓沉重，老大（指央行）要求美元掛單不要超過五支，但匯價升上去，出口商就急了，不管三七二十一、用現貨價立刻賣出再說，如此反而助長新台幣升值氣焰」，匯銀主管說。
匯銀主管說，儘管不樂見新台幣匯率過度強勢，但市場風向全倒向有利新台幣升值的一方，「美元很弱、人民幣強升、外資匯入、出口商又有拋不完的美元。」
展望後市，匯銀主管說，目前新台幣匯率升值基調並未改變，且央行已盡力穩住匯率，「如果不是老大鎮守，新台幣匯率老早就往28元跑了吧！」
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