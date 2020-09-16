隱形匯率防線... 央行總裁們不能說的秘密

「新台幣匯率挑戰29元楊金龍防線」、「熱錢衝撞彭淮南防線28.5元」…這些「看不到的匯率防線」，隱藏著中央銀行總裁們「不能說的秘密」。

在豎起耳朵聽「秘密」之前，先來談談市場人士口中所謂的「防線」，究竟是如何定義出來的；簡言之，將總裁任內的新台幣匯率區間走勢畫出來，然後取最高與最低點 。

央行總裁楊金龍2018年2月26日上任至今，新台幣最高價為2018年3月31日盤中29.068元，取其整數，新台幣匯率29元，就被視為是「楊金龍防線」，或稱楊金龍升值底線。

就算29元升破了，也不用緊張，因為前面還有28.5元的央行前總裁「彭淮南防線」擋著。

那麼，躲在「匯率防線」背後，央行總裁們不能說的秘密，究竟是什麼？

其實，每當新台幣匯率面臨「楊金龍」、「彭淮南」防線時，都有個共同背景，那就是美國大張旗鼓的執行量化寬鬆政策、瘋狂印鈔救市。

為度過熱錢來襲的關鍵時刻，央行頻頻進場拉下匯價、盡全力守住新台幣匯率關鍵價位，但這件事永遠「只能做不能說」。

央行柳樹隨風搖擺，目的是以拖待變，延緩新台幣升值速度。如今，楊金龍的「柳樹」開始擺動，以盤中實質交易價而言，剩不到2角，就要觸碰到29元大關。

這一次，央行得靠「柳樹搖擺」熬多久？「楊金龍防線」不是最終解答，唯有全球央行QE退場、貨幣政策正常化，終結先進國家以鄰為壑，柳樹才能停止擺動，可惜的是，這段路尚未看到盡頭。