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金融業罰單 今年逾1.8億元

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 / 台北報導

新光人壽海外投資疏失昨（15）日遭保險局重罰2,760萬元，讓今年金融三業罰款大增，截至昨日已突破1.8億元，距2億212萬元全年目標，達標率已近九成，主要是不當勸誘客戶借錢買保單、理專挪用客戶資金等跟消費者權益有關的違規案件最多。

金管會昨又宣布二項裁罰，一是全球人壽在例行金檢時被發現保單借款、系統開發、投資型保單等七大疏失，罰470萬元、六項糾正。二是台灣人壽因投資不動產未符合即時利用收益率2.095%，被核處罰鍰100萬元且2021年6月底前要改善完成。

加上零星保險公司近日被罰數十萬元不等，合計截至昨日止，三業被金管會罰款總金額超過1.8億元 ，距離金管會今年度的罰款收入預算金額2億212萬元，達標率89%，金管會剛完成明年度預算編列為2.5億元，比今年更高。

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