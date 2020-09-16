投資缺失 保險局：追查新壽董事、獨董責任

新光人壽爆發投資缺失，金管會昨（15）日祭出三大懲處，一是罰新壽2,760萬元、創史上第二高罰金，並調降國外投資比率至39%且只能賣不能買，二是董事長吳東進被停止董事長職務、投資長袁宏隆遭解職，第三項處分是公司三個月內需完成投資部門組織重整與究責報告，這是保險局有史以來對單一事件最重裁罰。

保險局長施瓊華也要求，新壽與公司投資決策相關的各委員會會議，未來全程錄音並逐字紀錄出、列席人員發言，備供查核；公司應從嚴究責資產負債管理委員會及證券投資投審議委員會成員，以建立權責相符的公司治理機制及良好風險管理文化，同時針對董事會在知情下，對董事、獨董可能究責，三個月內要完成報告。

施瓊華昨日宣布對新壽三大裁罰，包括第一，公司部分，處罰鍰2,760萬元及五項糾正處分，並令調降國外投資比率，目前是43%，將降至39%，未調整至符合上限前，不得新增國外投資，同時依據風險胃納進行投資，未來海外投資「只能賣不買」。

第二，人員部分，停止吳東進董事長及董事職務至本屆任期屆滿，停職期間不得支付相關報酬及福利。施瓊華說，跟南山人壽前董座杜英宗一樣，停職後至董事會任期屆滿，希望吳東進不出現在辦公場所。

第三，公司治理及其他人員究責部分。公司應檢討整體投資架構流程，三個月內重整組織並報金管會。