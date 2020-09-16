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新壽挨罰2,760萬 吳東進停職

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 ／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會金檢新光人壽海外投資發現多項缺失，並違反公司治理設立有如「太上皇」的投資決策單位「資產負債管理委員會」主導投資，金管會昨（15）日祭出史上最重裁罰，除罰款新壽2,760萬，還要求其調降國外投資比率，更停止董事長吳東進職務到任期結束，新壽投資長袁宏隆遭解職，五年內不得復職，新壽三個月內須組織重整。

金管會昨天表示，今年對投資業務專案檢查時發現，新壽投資長袁宏隆為追求績效達標，今年1月第一周連兩天砸966.6億元，追高美股ETF與國外股票，並罔顧風險管理部門提出警示與建議，一意孤行；另外，資產負債管理委員會（簡稱資負會）的決策事前未提報董事會，凌駕董事會之上，只為追求績效達標，導致3月19日風險值超出董事會限額標準的2.75倍，自結淨值資產比更僅剩2.2%，差點就跌破保險局要求的最低門檻，海外投資涉有重大缺失。

金管會發現，袁宏隆2018年12月28日最後交易日時，在台股尾盤委託買進新壽原持個股，影響股價以大幅提高淨值，有年底作價美化帳面企圖，以致持股成本大增，損害公司利益，且當日上午臨時改變投資方向、投資草率，交易室紀錄也與實際情形不符。另也有投資部門人員以人頭買賣跟公司相同標的股票、低賣高買回帳列攤銷後成本AC等疏失。

保險局局長施瓊華說，投資長未善盡職務，致管理鬆散、投資紀律與內控嚴重廢弛，因此解職處分，五年內不得復職或任投資部門負責人。

施瓊華說，吳東進過去任職新壽董事長，公司經常有未執行停損及未即時監督跌價損失等缺失，讓公司虧損，遭處分離開「證券投資審議委員會」（簡稱投審會），反倒安排人員至自己任主席另一資負會，五成以上人員由他指派，不僅規避董事會監督，且凌駕投審會與董事會之上。資負會成員包括吳東進、投資長等16人。

施瓊華說，保險業擁30兆元資金，風控要嚴謹，並遵循內控三道防線，保險業應對新壽案例引以為鑑。

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