華銀SnY數位帳戶 推薦新戶拿百元禮無上限
華南金控（2880）旗下華南銀行為鼓勵既有SnY數位帳戶客戶將優質數位金融服務與好康優惠分享出去，推出回饋金額高達300萬元的「SnY好友推薦禮活動」。即日起至今年底止，新台幣SnY客戶每成功推薦一名好友加入新台幣SnY新戶的行列，不論是推薦人或被推薦人皆可獲得新台幣100元推薦禮，推薦無上限，鼓勵客戶推薦愈多好友開戶回饋拿愈多。
華銀指出，SnY好友推薦禮活動，是由推薦人傳送邀請連結予被推薦人，被推薦人完成開戶程序並啟用，即為成功完成推薦。推薦人每成功推薦一位新客戶開立台幣SnY帳戶，待華銀確認後，則推薦人及被推薦人各可獲得推薦禮100元。活動推薦禮總額上限為300萬元，如達金額上限即終止。
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