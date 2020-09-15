尚志資產累積盈餘全數分派 分析師：罕見、耐人尋味

大同（2371）公司今 (15）日公告旗下尚志資產原配發第2季配發現金股利10.69元，總計發出5,581萬元，變更為配發現金股利229.29元，總計發出11.96億元，相差20倍以上。主因為股東建議提案可供分配累積盈餘全數分派。

分析師則表示，大同將尚志資產累積盈餘全數分派，是「罕見的作法」，況且，前後相距高達廿倍，今後有可能加速包括土地、不動產的資產活化。以截至第2 季止，大同帳上約當現金有87億元，為何急於將尚志資產累積盈餘全數分派，耐人尋味。

大同回應指出，基於集團整體發展和財務規劃，將尚志資產過去累積的未分配盈餘做發放，充實大同公司營運資金。

大同市場派代表、欣同董事長林宏信今晚強調，在召開股臨會改選董事之際做這樣的事很不尋常，大同要好好向主管機關、投資人説明清楚，金管會、證交所也要徹底監督，命令大同公司治理機構説明。

尚志資產為大同100%擁有的子公司。今日尚志資產召開股東臨時會，重要決議事項有(1)通過承認第2季營業報告書及財務報表案。(2)通過修正第2季盈餘分派案。原配發第2季配發現金股利10.69元，總計發出5,581萬元，變更為配發現金股利229.29元，總計發出11.96億元。數字差異甚大，頗讓外界吃驚。

大同日前公告旗下尚志資產第1季配發現金股利6.91元，總計發出3,605萬元。大同表示，獲利來源主為大同莊園第一期建案陸續結案，獲利進帳。由於今年尚志資產沒有處理土地、不動產，因此，業外進帳沒有去年來得多。

2019年尚志資產總計發出82.27億元股息，全數入庫大同，貢獻大同去年獲利。

大同2019年營收354.23億元，歸屬母公司業主淨利28.75億元，每股純益1.24元，相較於前一年每股淨損4.75元轉虧為盈。主要是尚志資產出售北市復興北路土地及建物合計51.11億元，還有土城建地6,000坪，合計121.78億元進帳，處分利益高達百億元。

大同上半年營收167.39億元，年增3.1%，稅後純益1.75億元，年增112.7%，每股純益0.07元，相較於去年同期每股淨損0.6元，轉虧為盈。但第1季原本每股純益0.15元，因第2季認列虧損大減。

今日大同股價收在16.25元，下跌0.2元。