快訊

塵埃落定！美媒：川普15日批准甲骨文收購TikTok提案

李篤中疑違法參與中國研究計畫 教育部立案調查

尚志資產累積盈餘全數分派 分析師：罕見、耐人尋味

經濟日報 / 記者張義宮即時報導

大同（2371）公司今 (15）日公告旗下尚志資產原配發第2季配發現金股利10.69元，總計發出5,581萬元，變更為配發現金股利229.29元，總計發出11.96億元，相差20倍以上。主因為股東建議提案可供分配累積盈餘全數分派。

分析師則表示，大同將尚志資產累積盈餘全數分派，是「罕見的作法」，況且，前後相距高達廿倍，今後有可能加速包括土地、不動產的資產活化。以截至第2 季止，大同帳上約當現金有87億元，為何急於將尚志資產累積盈餘全數分派，耐人尋味。

大同回應指出，基於集團整體發展和財務規劃，將尚志資產過去累積的未分配盈餘做發放，充實大同公司營運資金。

大同市場派代表、欣同董事長林宏信今晚強調，在召開股臨會改選董事之際做這樣的事很不尋常，大同要好好向主管機關、投資人説明清楚，金管會、證交所也要徹底監督，命令大同公司治理機構説明。

尚志資產為大同100%擁有的子公司。今日尚志資產召開股東臨時會，重要決議事項有(1)通過承認第2季營業報告書及財務報表案。(2)通過修正第2季盈餘分派案。原配發第2季配發現金股利10.69元，總計發出5,581萬元，變更為配發現金股利229.29元，總計發出11.96億元。數字差異甚大，頗讓外界吃驚。

大同日前公告旗下尚志資產第1季配發現金股利6.91元，總計發出3,605萬元。大同表示，獲利來源主為大同莊園第一期建案陸續結案，獲利進帳。由於今年尚志資產沒有處理土地、不動產，因此，業外進帳沒有去年來得多。

2019年尚志資產總計發出82.27億元股息，全數入庫大同，貢獻大同去年獲利。

大同2019年營收354.23億元，歸屬母公司業主淨利28.75億元，每股純益1.24元，相較於前一年每股淨損4.75元轉虧為盈。主要是尚志資產出售北市復興北路土地及建物合計51.11億元，還有土城建地6,000坪，合計121.78億元進帳，處分利益高達百億元。

大同上半年營收167.39億元，年增3.1%，稅後純益1.75億元，年增112.7%，每股純益0.07元，相較於去年同期每股淨損0.6元，轉虧為盈。但第1季原本每股純益0.15元，因第2季認列虧損大減。

今日大同股價收在16.25元，下跌0.2元。

大同 股利

延伸閱讀

大同市場派形成共識 擬推林文淵任董事長

影／市場派籲大同股臨會電子投票 堅信出席股數過半

大同市場派股臨會 10月21日登場

大同市場派開股臨會獲准開惡例？王美花這麼說

相關新聞

吳東進回應金管會處分：並未辜負股東與保戶託付

新光金控創辦人暨新光人壽董事長吳東進今（15）日被金管會處分停止新光人壽的董事及董事長職務，據了解，吳東進自認並未辜負股...

有礙經營 保險局重罰新光人壽2760萬元 吳東進遭停職

金管會保險局今對新光人壽重罰2760萬元，董事長吳東進被罰停職到任期屆滿，由保險局局長施瓊華親自宣布。主要是保險局在金檢...

隱形匯率防線 藏著楊金龍、彭淮南「不能說的秘密」

「新台幣匯率挑戰29元楊金龍防線」、「熱錢衝撞彭淮南防線28.5元」…這些「看不到的匯率防線」，其實隱藏著中央銀行總裁們「不能說的秘密」。

元大原油ETF瀕臨下市 綠委籲保障投資人權益

「元大S&P原油正2 ETF」恐將下市，面臨清算，導致投資人蒙受鉅額損失，有民眾因此向立委陳情。民進黨立委何欣純、莊競程...

新台幣午盤大升2.56角 暫收29.23元

新台幣今（15）日午盤暫收29.230元兌1美元價位，大升2.56角，成交金額為9.72億美元。

Yahoo股市App大改版 助攻股民快速上手

隨著台股盤中零股交易新制10月即將上路，看準年輕股民對投資市場、行動看盤的高度需求，Yahoo奇摩今（15）日宣布股市A...

台幣衝上29.4 兩年半新高

國際美元表現疲軟，新台幣匯率升勢難擋，昨（14）日在外資匯入與出口商拋匯下，盤中最高升抵29.24元，最多勁升2.66角...

銀行高管看營運 二好二壞

台灣金融研訓院昨（14）日公布對國內66家銀行高階主管的最新指數調查，銀行業高管看好未來三個月的手續費及佣金收入、金融交...

一銀App 幫你存夢想基金

累積畢業旅行資金讓青春無悔、學習第二專長創造斜槓人生、養隻療癒寵物排解孤單，甚至財富自由享受人生，無論夢想大小，都需要「...

台彩送暖 挺聽障經銷商

台灣彩券公司通路營運處北一區業務專員陳君帆悉心指導聽障經銷商熟悉公益彩券營運、殷殷叮囑配戴助聽器以利服務客戶，還主動介紹...

中信教孩子向毒品說不

就讀國中的小安因為被家人和老師責罵，心情低落之餘，不小心誤用毒品，最後被關進少年觀護所…如果人生可以重來，你會幫小安如何...

王道銀 獲CSR企業公民獎

王道銀行（O-Bank）於員工照顧及社會參與面向表現突出，日前獲得天下雜誌2020年「天下CSR企業公民獎」的中堅企業組...

熱門新聞

有礙經營 保險局重罰新光人壽2760萬元 吳東進遭停職

馬國大展集團來台 簽約百億光電投資

福懋打入蘋果鏈 台塑戰力UP

為何大虧28.1億元？星宇：開航五年內是不可能賺錢的

金管會重罰新光人壽2,760萬元 董座吳東進停職

輝達併安謀 台積電利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。