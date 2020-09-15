新光人壽196字 回應金管會裁罰案

新光人壽今（15）日晚間發布新聞稿，針對新光人壽董事長吳東進被停職、投資長袁宏隆被解職、公司被罰2,760萬元等金管會的處分，發表196字說明，強調公司營運正常，保戶與投資人權益不受影響。

受新冠肺炎疫情影響及全球低利率環境持續，新光人壽吳東進董事長帶領全體同仁戮力經營，截至8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶之託付，惟今(9月15日)受金管會如此處分，本公司雖感遺憾，但仍尊重主管機關之決定，就可能之疑義亦將持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。

原投資長工作，由廖英風部資深協理代理投資部門日常工作，目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。