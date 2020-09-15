快訊

表態2022參選北市長？ 黃珊珊首度這麼回應接班人

瘋狗浪捲釣客：釣魚也要穿救生衣？意外落海的求援策略

中租迪和60億元聯貸案 土銀主辦

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
中租控股董事長陳鳳龍 （本報系資料庫）
中租控股董事長陳鳳龍 （本報系資料庫）

中租控股（5871）旗下中租迪和公司完成3年期新台幣60億元聯貸案，由中租控股兼中租迪和董事長陳鳳龍與土地銀行董事長黃伯川代表銀行團簽訂聯合授信合約，該資金將用以償還金融機構借款暨支應營運周轉所需。

本聯貸案是由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由日本三井住友銀行、合作金庫、臺灣企銀、華南銀行、兆豐銀行、聯邦銀行、農業金庫等行庫共同參與，各參貸行對於中租控股長期務實經營均予認同與肯定。

中租控股第一次以現金增資發行甲種特別股，已於9月10日正式掛牌上市，籌資新台幣150億元，以充實營運資金、強化財務結構，並為未來成長預作準備。2020年累積至8月份自結合併營收新台幣383.6億元，年成長2％；截至7月份稅後獲利新台幣93.5億元，年成長5％；每股稅後盈餘6.77元。

近年來，中租控股透過建置「全民電廠」、「中租零卡分期」、「卡車幫」等創新平台，廣泛服務客戶。繼2019年推出的「中租移動生活平台」，串聯用車客戶，提供APP繳款、車貸、保險、維修、加油等全方位用車服務之後，今年推出的「中租支票通-應收帳款平台」，是業界首創採用會員制，經完成會員註冊，透過線上填寫資料、送件、審核，即可快速撥款，提供中小企業不受時間及空間限制的一條龍服務。

中租 新台幣 兆豐銀行

延伸閱讀

中租迪和60億元聯貸案 土地銀行主辦

國銀印尼踩雷 17億元飛了

蘇揆：用人看各種資歷 不會護短

被迫核貸22.5億 基層讓前董座廖燦昌現形

相關新聞

有礙經營 保險局重罰新光人壽2760萬元 吳東進遭停職

金管會保險局今對新光人壽重罰2760萬元，董事長吳東進被罰停職到任期屆滿，由保險局局長施瓊華親自宣布。主要是保險局在金檢...

隱形匯率防線 藏著楊金龍、彭淮南「不能說的秘密」

「新台幣匯率挑戰29元楊金龍防線」、「熱錢衝撞彭淮南防線28.5元」…這些「看不到的匯率防線」，其實隱藏著中央銀行總裁們「不能說的秘密」。

元大原油ETF瀕臨下市 綠委籲保障投資人權益

「元大S&P原油正2 ETF」恐將下市，面臨清算，導致投資人蒙受鉅額損失，有民眾因此向立委陳情。民進黨立委何欣純、莊競程...

新台幣午盤大升2.56角 暫收29.23元

新台幣今（15）日午盤暫收29.230元兌1美元價位，大升2.56角，成交金額為9.72億美元。

Yahoo股市App大改版 助攻股民快速上手

隨著台股盤中零股交易新制10月即將上路，看準年輕股民對投資市場、行動看盤的高度需求，Yahoo奇摩今（15）日宣布股市A...

台幣衝上29.4 兩年半新高

國際美元表現疲軟，新台幣匯率升勢難擋，昨（14）日在外資匯入與出口商拋匯下，盤中最高升抵29.24元，最多勁升2.66角...

銀行高管看營運 二好二壞

台灣金融研訓院昨（14）日公布對國內66家銀行高階主管的最新指數調查，銀行業高管看好未來三個月的手續費及佣金收入、金融交...

一銀App 幫你存夢想基金

累積畢業旅行資金讓青春無悔、學習第二專長創造斜槓人生、養隻療癒寵物排解孤單，甚至財富自由享受人生，無論夢想大小，都需要「...

台彩送暖 挺聽障經銷商

台灣彩券公司通路營運處北一區業務專員陳君帆悉心指導聽障經銷商熟悉公益彩券營運、殷殷叮囑配戴助聽器以利服務客戶，還主動介紹...

中信教孩子向毒品說不

就讀國中的小安因為被家人和老師責罵，心情低落之餘，不小心誤用毒品，最後被關進少年觀護所…如果人生可以重來，你會幫小安如何...

王道銀 獲CSR企業公民獎

王道銀行（O-Bank）於員工照顧及社會參與面向表現突出，日前獲得天下雜誌2020年「天下CSR企業公民獎」的中堅企業組...

信託2.0啟動 普惠金融邁步

金管會主委黃天牧上任後，針對信託業務開啟「信託2.0」新政策，黃天牧表示，希望藉由逐步開放各項法規與業務，讓台灣社會有更...

熱門新聞

有礙經營 保險局重罰新光人壽2760萬元 吳東進遭停職

福懋打入蘋果鏈 台塑戰力UP

馬國大展集團來台 簽約百億光電投資

為何大虧28.1億元？星宇：開航五年內是不可能賺錢的

輝達併安謀 台積電利多

金管會重罰新光人壽2,760萬元 董座吳東進停職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。