中租迪和60億元聯貸案 土銀主辦

中租控股（5871）旗下中租迪和公司完成3年期新台幣60億元聯貸案，由中租控股兼中租迪和董事長陳鳳龍與土地銀行董事長黃伯川代表銀行團簽訂聯合授信合約，該資金將用以償還金融機構借款暨支應營運周轉所需。

本聯貸案是由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由日本三井住友銀行、合作金庫、臺灣企銀、華南銀行、兆豐銀行、聯邦銀行、農業金庫等行庫共同參與，各參貸行對於中租控股長期務實經營均予認同與肯定。

中租控股第一次以現金增資發行甲種特別股，已於9月10日正式掛牌上市，籌資新台幣150億元，以充實營運資金、強化財務結構，並為未來成長預作準備。2020年累積至8月份自結合併營收新台幣383.6億元，年成長2％；截至7月份稅後獲利新台幣93.5億元，年成長5％；每股稅後盈餘6.77元。

近年來，中租控股透過建置「全民電廠」、「中租零卡分期」、「卡車幫」等創新平台，廣泛服務客戶。繼2019年推出的「中租移動生活平台」，串聯用車客戶，提供APP繳款、車貸、保險、維修、加油等全方位用車服務之後，今年推出的「中租支票通-應收帳款平台」，是業界首創採用會員制，經完成會員註冊，透過線上填寫資料、送件、審核，即可快速撥款，提供中小企業不受時間及空間限制的一條龍服務。