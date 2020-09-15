牧德育金雞 丹幣數位將與八縣市合推城市幣
牧德科技（3563）孕育小金雞，丹幣數位科技（REDPAY）總經理張光晨今（15）日出席竹科管理局記者會，首度曝光REDPAY運用區塊鏈技術，打造智能城市的營運模式。張光晨並透露，已與八縣市簽訂合作備忘錄，今年底前會有一縣市的「城市幣」展開試運行。
實收資本額1,400億元的丹幣數位科技，成立於2019年，是牧德科技「伯特利獨角獸孵育中心」的加速項目之一。主要股東為牧德科技占五成，牧德大股東們占二成。
張光晨表示，紅利點數全球市場每年有1,690億元美金的規模，而大多數的消費者並不清楚自己有多少紅利點數。目前大約僅有二成的使用率，等於有八成的紅利點數是呆滯沒有被使用的，因此以尋求「活化」紅利點數的解決方案。
他指出，丹幣數位以區塊鏈技術運用於智能城市，打造點數交換平台，解鎖目前「呆滯」紅利點數市場，已與八個縣市政府簽訂MOU，以城市幣為誘因鼓勵民眾主動參與市政，預計年底上線。已同意加入數數交換平台的有：UUPON、101 Pay、 PCHome、中油Pay、Line Ponit等；洽談中的有：Family Pay、微風、新光百貨、東森、Momo、街口、OK mart、Open Point等業者。
張光晨表示，民眾將可以透過參與政府的活動、政令問券與回饋等方式獲得城市幣，並將獲得的「城市幣」在城市中進行交易，包含政府合作商家、交通費和政府規費等。鼓勵民眾主動參與市政，建立點數交換平台，提供更簡便快速的紅利點數交換服務，讓不同品牌間、跨境間的紅利點數更容易流通，也讓分享行為和導客行為可以被獎勵。
他指出，這個平台將解決政府、店家及消費者三者的痛點和需求。政府可主動出擊，了解民意，讓店家客流增加有效經營回頭客，並讓消費者有效量化自己的影響力，有效轉換紅利，擴大自己消費能力。
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