散戶、法人全落跑 人民幣存款規模跌至六年半新低

國銀人民幣存款持續流失。中央銀行今（15）日公布最新統計，在散戶、法人全面拋售下，8月人民幣存款餘額跌至人民幣2,358.8億元，為逾六年半新低，月減人民幣51.09億元。

其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣2,067.43億元，月減人民幣24.86億元。

「DBU的定存、活存、個人戶、法人戶通通減少」，央行外匯局行務委員陳婉寧表示，法人戶減少的主要原因有三，包括支付三角貿易貨款、投資新發行的國際債券，以及部分法人把人民幣資金轉換成其他幣別，例如新台幣、美元等。

陳婉寧補充說，8月國際債券共到期五檔，金額為人民幣21.1億元，提前贖回兩檔，金額為人民幣5.25億元，到期加上提前贖回總共七檔，合計為人民幣26.35億元。

另外，本月也有新發行的一檔國際債券，金額為人民幣36億元，而國際債券的投資人是以法人為主，因此，部分法人戶存款減少，很可能是轉投國際債券懷抱。

在國際金融業務分行（OBU）部分，8月人民幣存款餘額為291.37億元，月減人民幣26.23億元，減少的主要原因為支付三角貿易貨款，以及轉換成其他幣別持有。

陳婉寧指出，8月有兩檔新成立的人民幣基金，金額為人民幣1.6億元，其中一檔為目標到期債券基金，金額為人民幣0.6億元，這些基金通常被包裝成投資型保單賣給個人戶，因此，個人戶人民幣存款減少，其中有一部分很可能是轉進人民幣基金裡。另一檔人民幣基金為高收益債券，金額為人民幣1億元，投資人為法人戶。

陳婉寧說，除新募集的人民幣1.6億元基金外，加上舊有的人民幣基金，8月淨申購金額達人民幣1.97億元，這些人民幣基金的投資人有法人也有個人戶，很可能是人民幣存款減少的主要原因。