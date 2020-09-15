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台灣科技力發威 宏庭科技與LeadBest獲國際媒體報導

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
宏庭科技與LeadBest Consulting Group入選美國期刊亞太區前十大雲服務、區塊鏈顧問公司。 博弘雲端／提供
宏庭科技與LeadBest Consulting Group入選美國期刊亞太區前十大雲服務、區塊鏈顧問公司。 博弘雲端／提供

美國矽谷期刊「APAC CIO OUTLOOK」在國際聞名，今年台灣公司再度進入亞太區名單內，Microfustion宏庭科技（以下簡稱宏庭）與LeadBest Consulting Group分別獲評為「亞太區前十大雲服務企業」與「亞太區十大區塊鏈顧問公司」！

宏庭是Google最高級雲端服務合作夥伴，具豐富的產業經驗與深厚的技術力，給予企業最專業的7x24雲端技術服務與支援，提供多元雲端平台解決方案包含：Google Cloud、G Suite、中國連線方案（阿里雲）與Azure等多雲的全方位服務；LeadBest則是一間跨國科技顧問公司，以區塊鏈、敏捷、資安等技術，替企業提供數位賦能顧問服務，並在合作後期以「Venture Studio」模式與客戶共創新商業模式。

2020上半年，宏庭與LeadBest展開跨領域合作，善用各自優勢、強強聯手，替香港物業管理集團導入Google Cloud服務，為City Firm建置了全方位的「不動產科技（Proptech）」。

LeadBest首先與客戶共同開發了集團式物業管理系統Macrolio，以系統減省去物業管理的繁瑣步驟、協助多國資產管理，替客戶減少將近30%人力成本；此外，系統化管理也讓空置率下降，強化空間變現能力、提高報酬率。

系統開發完後，宏庭接著導入世界級資安標準的Google Cloud服務，不僅讓客戶實現遠端即時管理，也克服了資料災難性毀滅的風險。此次藉由不同領域的技術整合，強強聯手一次性解決了物業管理的多面向問題，也因這樣的合作，達到更高的效率。

台灣數位科技力享譽國際，國內科技公司常獲國際媒體讚揚，然而數位技術橫跨許多範疇與產業，企業、廠商若想數位轉型已不能只從單一面向優化，應走向全面轉型，進一步整合台灣企業的軟實力。此次宏庭與LeadBest的合作，是產業合作的最佳典範，依同一目標，幫助客戶全方位評估，為其導入不同類型的技術，讓客戶的數位轉型更加全面，創造出加乘的效益。

【關於宏庭科技與LeadBest】

宏庭科技：https://www.microfusion.tw

LeadBest：https://www.leadbestconsultant.com

宏庭科技與LeadBest Consulting Group入選美國期刊亞太區前十大雲服務、區塊鏈顧問公司。 博弘雲端／提供
宏庭科技與LeadBest Consulting Group入選美國期刊亞太區前十大雲服務、區塊鏈顧問公司。 博弘雲端／提供

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