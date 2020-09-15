銀行、壽險搶標 20年公債利率跌至0.509%創新低

中央銀行今（15）日標售20年公債300億元，在銀行、壽險業積極競標下，得標利率低於預期、落於0.509%，為歷史新低紀錄。因市場游資充沛，炒熱20年公債標售行情，本次投標倍數高達2.16倍。

市場原先預期，這期20年債得標利率約在0.52%附近，但標售結果明顯優於預期；與3月初標售的同年期公債相較，得標利率下滑6.1個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

央行統計顯示，本次長券標售，銀行業大舉抱回逾一半的籌碼、得標比率高達52.33%，得標金額為156.99億元。

「這次銀行得標比率非常高，這代表銀行的錢太多、壓力滿大的」，券商主管分析。

展望後市，券商主管說，預估9月底之前，債券殖利率在資金行情簇擁下，很可能還是維持目前的低檔盤整格局，但時序進入第4季後，就要提防債市氣氛轉空的危機。

「第4季到明年，國庫可能增加發債額度，目前利率位處低檔，如果籌碼再大幅增加，殖利率彈升的壓力就會變大」，債券商主管說。