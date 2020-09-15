金管會重罰新光人壽2,760萬元 董座吳東進停職

金管會今（15）日表示，新光人壽被金檢發現多項缺失，內控有嚴重缺失，決定對公司及相關人員作出處分，罰鍰共2,760萬元，並調降國外投資比率，及停止董事長吳東進及其董事職權致本屆任期屆滿。

金管會保險局長施瓊華今天親自主持記者會，宣布對新光人壽辦理有價證券投資業務違反保險法令裁罰案。

施瓊華表示，金管會辦理有價證券投資業務專案檢查及一般業務檢查，發現公司辦理資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控管作業及股權商品交易人員利益衝突防範作業，內部控制有嚴重缺失，違反保險法令，有礙公司健全經營，金管會作出以下處分。

包括第一，公司部分，處新光人壽罰鍰2,760萬元，及五項糾正處分，並令調降國外投資比率（目前是43%，將降至39%），未調整至符合上限前，不得新增國外投資，在調節合規前限制其不得新增國內外股票及ETF投資。

第二，人員部分：停止新壽董事長吳東進及其董事職務至本屆任期屆滿，停職期間不得支付任何相關報酬及福利。並解除吳姓副總及投資長職務，並不得派任與投資相關職務。

第三，公司治理及其他人員究責部分，公司應檢討整體投資架構流程（含業務權責劃分），以及資產負債管理委員會成員組成或存在的必要性及合理性，明確區隔董事會及經營管理階層的權責劃分，並報金管會。

以及與公司投資決策相關的各委員會會議，應全程錄音並將出、列席人員的發言，作成逐字紀錄備供查核。

並請公司從嚴究責資產負債管理委員會及證券投資投審議委員會成員，以建立權責相符的公司治理機制及良好風險管理文化。