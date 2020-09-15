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削價競爭賣基金小心被抓到 金管會將啟動專案金檢

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

為避免投信削價競爭賣基金，金管會今（15）日宣布將預告修正投信事業管理規則，增訂投信事業經營業務應合理收取或支付費用，不得以不合理的費用招攬或從事務，並考慮明年啟動專案金檢，了解業者是否依規定執行。

金管會證期局副局長郭佳君表示，投信事業發行基金，會跟客戶收經理費，最近一、二年來發現有愈來愈低情況，有點低價競爭。例如債券型基金經理費約0.5%到1%，竟有投信殺到0.1%以下，削價競爭將影響投信業務、財務健全。

不僅跟客戶收的經理費愈來愈低，投信付給銷售機構的通路報酬，也有愈來愈高趨勢。

郭佳君說，目前一般基金銷售，跟投資人收的手續費，約七、八成是付給銷售通路，近來有愈來愈高情況。

為何跟客戶收的經理費愈來愈低，要付給銷售機構的通路報酬卻愈來愈高？郭佳君說，可能是新發基金的業者想搶占市場，投信業者應考量成本跟利潤，競爭不能削價削到合理利潤都沒有。

投信事業管理規則增訂第5條之1，明訂投信事業經營業務應以公平、合理的方式，收取或支付費用應考量相關營運成本、交易風險、合理利潤及對市場及公司財務的影響度等因素，不得以不合理的費用招攬或從事業務。

未來若違反規定，可處糾正、警告，若情節重大，募集基金可退回或不准。

為掌握業者是否有依新規定執行，金管會表示，明年可以考慮做專案金檢。

金管會 金可 債券

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