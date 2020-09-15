元大原油ETF瀕臨下市 綠委籲保障投資人權益

「元大S&P原油正2 ETF」恐將下市，面臨清算，導致投資人蒙受鉅額損失，有民眾因此向立委陳情。民進黨立委何欣純、莊競程今呼籲行政部門應協助投資人，保障相關權益；自救會代表則期盼主管機關能彈性延展豁免下市清算時間。

人氣石油ETF-「元大S&P原油正2」（00672L）因油價一度暴跌，淨值跌落到2元以下，後雖經金管會放寬清算門檻，免於下市，但隨著寬限期將屆，ETF淨值仍遲未回升到2元以上。由於該條款將於9月30日到期，若該檔ETF在8月19日到9月30日止30個營業日基金平均單位淨值若低於2元，又將面臨下市危機。

何欣純、莊敬程今邀集金管會、證交所、元大投信，與自救會陳情人商討後續事宜。何欣純指出，該檔由元大投信所募集發行的ETF，所追蹤標準普爾原油期貨指數，但因全球疫情緣故，使得各國原由需求下降，也影響該檔ETF淨值、績效，她呼籲政府應做更多配套，以保障投資人權益。

莊競程指出，從4月到現在，主管機關、元大與投資人之間，並沒有好的溝通管道，導致投資人只好向民代陳情，期盼主管機關能協助處理；他呼籲，面對疫情時代的股市問題，主管能在合理合情狀況，保障投資人權益，另外，ETF在台灣的時間還短，凸顯相關制度還有改善空間，期盼主管機關能亡羊補牢，讓市場越來越健全。

ETF投資人自救會代表批評，元大詐賭、出老千，「請社會賢達幫我們評評理」，她也質疑，市場充斥許多商品，元大卻一直推有毒東西，為何要讓股民買這檔？他們會要求金管會嚴格徹查，經營企業的老闆不能讓底下的證券公司操作成這樣，讓特定大戶、人士圖利，令人不齒，也要讓國民了解，「我們不怕對岸飛機，在台海上面飛來飛去，最怕政府政策不守護善良老百姓，執政黨不要讓人民灰心，總統、院長請聽到百姓無助的吶喊聲音！」

金管會證期局組長黃厚銘則表示，今年年初受疫情影響、打亂世界經濟，包含原油也受影響造成大跌，由於此事屬突發事件，因此金管會當時修改規定、發布豁免清算標準，讓投資人有緩衝措施、避免被衝擊，是屬中性措施，不過未來是否會下市，他無法預測，還是要看油市場變化。

至於自救會指控有元大轉倉有操作不當之嫌，他也指出，金管會也將調查相關操作是否違反內控規定，若有違規，就會做出裁處。若自救會認為轉倉的判斷是不合理的，黃表示，現行民事爭議的處理機制都相當完備，可做調處。