新台幣午盤大升2.56角 暫收29.23元

新台幣今（15）日午盤暫收29.230元兌1美元價位，大升2.56角，成交金額為9.72億美元。

中央銀行稍微鬆手，新台幣昨天收盤價跌破29.5元之前央行力守的價位，收29.486元，升值2分。今早延續昨天升值氣勢，新台幣開高走高，早盤以29.470元兌1美元，升值1.6分開出之後，奔29.240元價位，並持續走高，一度觸及29.199元價位，大漲2.87角。

外匯交易員指出，上周央行祭出美元賣單單筆掛單不超過5支新規，顯示新台幣升值壓力仍大，眼見美元持續貶值，出口商是「越低越急」，今天上午外匯交易室電話不斷，交易員接電話接到手軟。

針對新台幣昨天尾盤升破29.5元心理關卡價位，交易員指出，Fed持續擴大寬鬆打壓美元走勢，國際熱錢湧入新興市場，台灣出口商拋匯需求旺盛，台商資金亦紛紛回流，短線台幣仍呈易升難貶格局。

以此趨勢，央行很難固守於某個價位，盤中從升破29.3，到升破29.2，央行能做的只有讓新台幣緩升或是維持動態穩定。

外匯分析師表示，財政和貿易雙赤字，加上Fed持續的量化寬鬆QE政策，讓美元持續處於弱勢格局，非美貨幣走強的趨勢到明年第一季恐都難以改變，新台幣升值的方向也暫難改變，年底前有機會測試29元價位；今天上午不只新台幣強彈，離岸人民幣也升破6.8元價位。