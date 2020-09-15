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學證券知識還可拿禮券！證交所網路闖關遊戲來了

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所「鼠來寶 股市夯」2020網路闖關有獎徵答活動，將於9月21日展開，活動至11月13日截止，共計八週，每周抽獎，共1,120個獎項，總獎金達48萬元！

證交所表示，網路闖關有獎徵答活動今(2020)年為第10屆舉辦，每年推陳出新，掀起各界關注話題，去年活動網站更突破27萬人次瀏覽量，對於宣導證券商品常識及交易風險，有效地協助投資大眾建立正確投資理財觀念，成效顯著。

今年活動網站設計為手繪動態風格，黃金鼠俏皮討喜，並以靈活的遊戲題型，鼓勵參與遊戲者進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司財務資訊，培養投資人從了解公司的財務基本面，建立正確投資股市的判斷能力。

這活動獎項部份，以每周為單元，參與遊戲者每週答對一定題數即具抽獎資格，歡迎相揪上網較勁，在遊戲中學習證券知識，還有八周中獎機會。活動相關資訊請見證交所投資人知識網了解活動辦法及獎項。

證交所 證券商

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