聖暉董事會通過二項募資案 強化集團中長期營運發展
聖暉（5536）為打造集團中長期營運良好成長基石，於今（14）日董事會決議通過將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，預計總募集資金約13億元。
聖暉工程科技為進一步打造集團中長期營運良好成長基石，於董事會決議通過將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，預計總募集資金約13億元，包括辦理現金增資3,000仟股，每股面額為新台幣10元整，暫訂每股發行價格為168元，實際發行價格由董事會依現金增資案件經主管機關申報生效後，依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，並授權董事長參酌發行時市場狀況及其他相關法令規定，與主辦承銷商共同商議決定辦理。其次，董事會亦決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為8億元，發行期間3年，資金用途將以節省利息支出、健全財務結構以及充實營運資金所用，強化集團整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。
聖暉表示，今年受惠全球製造業紛紛加快產能分散步伐，不僅帶動集團於台灣、東南亞地區接單表現持續暢旺，再加上半導體產業持續加大資本支出投入先進製程擴建，皆是帶動無塵室、機電工程施作業務良好業務發展條件，憑藉聖暉於無塵室和機電工程施作方面，不但同時能夠滿足大型及小型工程案件客戶的客製化需求，有效確保客戶施工品質及進度的完善，高可靠度與高信賴度是能夠順利取得客戶長期信任的關鍵，持續創造集團良好業務接單動能。
展望2020年第3季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。台商回流與全球供應鏈加速重組，加大台灣、東南亞地區擴建投資仍係未來營運亮點，隨著中國地區加大扶植半導體自主化趨勢明確，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升，並持續擴大集團整體接單表現，聖暉將持續關注新冠肺炎疫情走向，發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，有望持續創造集團整體營運正面挹注。
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