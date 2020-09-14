快訊

新竹女童遭風箏捲上天 市府3官員下場曝光

聖暉董事會通過二項募資案 強化集團中長期營運發展

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

聖暉（5536）為打造集團中長期營運良好成長基石，於今（14）日董事會決議通過將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，預計總募集資金約13億元。

聖暉工程科技為進一步打造集團中長期營運良好成長基石，於董事會決議通過將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，預計總募集資金約13億元，包括辦理現金增資3,000仟股，每股面額為新台幣10元整，暫訂每股發行價格為168元，實際發行價格由董事會依現金增資案件經主管機關申報生效後，依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，並授權董事長參酌發行時市場狀況及其他相關法令規定，與主辦承銷商共同商議決定辦理。其次，董事會亦決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為8億元，發行期間3年，資金用途將以節省利息支出、健全財務結構以及充實營運資金所用，強化集團整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。

聖暉表示，今年受惠全球製造業紛紛加快產能分散步伐，不僅帶動集團於台灣、東南亞地區接單表現持續暢旺，再加上半導體產業持續加大資本支出投入先進製程擴建，皆是帶動無塵室、機電工程施作業務良好業務發展條件，憑藉聖暉於無塵室和機電工程施作方面，不但同時能夠滿足大型及小型工程案件客戶的客製化需求，有效確保客戶施工品質及進度的完善，高可靠度與高信賴度是能夠順利取得客戶長期信任的關鍵，持續創造集團良好業務接單動能。

展望2020年第3季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。台商回流與全球供應鏈加速重組，加大台灣、東南亞地區擴建投資仍係未來營運亮點，隨著中國地區加大扶植半導體自主化趨勢明確，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升，並持續擴大集團整體接單表現，聖暉將持續關注新冠肺炎疫情走向，發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，有望持續創造集團整體營運正面挹注。

聖暉 東南亞 公司債

延伸閱讀

聖暉董事會通過兩項募資案 將發行公司債、現金增資

立院成立修憲委員會 啟動憲改工程

影／台南都會區北外環道第3期工程 蔡總統主持新建上梁

台南北外環道工程上梁 蔡總統：任務重中之重

相關新聞

專家：多空情緒拉扯 人民幣來回踱步

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋14日表示，美元空頭持續減倉，美指連兩周走強，已再度來到區間上緣遊走；同時人民幣則在...

中華郵政回饋壽險保戶 推郵保好禮獎雙重活動

中華郵政公司為回饋郵政壽險保戶，自今年9月15日起至11月15日舉辦「郵保好禮獎雙重」活動。

友嘉集團總裁朱志洋 接任台灣上市櫃公司協會理事長

台灣最大上市櫃企業家聯誼會－台灣上市櫃公司協會今(14)日舉行交接，在行政院長蘇貞昌監交下，原任理事長、台達電副總裁蔡榮...

銀行高階主管指數下降 經營面續保守

金融研訓院今天發布8月銀行高階主管指數（BEI），綜合指數分數為51，其中，市場及經營指數雙降，但仍守在50以上，顯示業...

子帳戶零錢罐 用途區隔讓儲蓄快速達標

許多人因為換工作、申辦信用卡或是為了方便進行理財投資，申請開立不同銀行帳戶，但要有效率的管理諸多銀行帳戶卻成為另一種困擾...

經濟持續復甦 年增長有望持續至明年上半年

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股持續呈現高檔震盪格局，主要受到美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，引發市場...

中信銀東南亞拓點 放慢腳步

含代表人辦事處在內，在海外14個國家及地區設有116處分支機構的中信銀行，是台灣最國際化的銀行，其海外發展策略向來動見觀...

彰銀振興融資 挺企業轉型

擁有金融業百年老店招牌的彰化銀行，多年來致力扶植中小企業之成長與茁壯，自年初疫情爆發以來，旋即站在守護台灣、支援產業的第...

央行理監事會 聚焦三看點

中央銀行本周四（17日）召開第3季理監事會，金融市場聚焦三大看點，包括：利率按兵不動、匯率彈性調控，央行2,000億元的...

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

新光一號不動產投資信託基金（REITs）上周五（11日）受益人大會通過縮短清算時程的提案，通過委任信託監察人、更換股務代...

三類保險商品 被金管會盯上

金管會最近盯上失能扶助險、附保證投資型保單等保險商品，正檢討修訂相關規定，預計將給業者調整期，明年起不符規定者就開罰，官...

金管會 將強力整頓金融業

強力整頓金融業，金管會明年度編列罰款收入預算2.5億元，創下歷年新高紀錄，且比今年度大增24%，增幅也是13年來最高，其...

熱門新聞

獨家／航空業上半年「疫」起虧 星宇成立來已虧了28億

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

金管會 將強力整頓金融業

華為大限到…半導體鏈旺季 有變數

台塑集團攻進蘋果鏈 旗下福懋奪蘋果新品訂單

高通打低價戰 搶聯發科地盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。