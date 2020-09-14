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五大因素齊聚 新台幣升破29.5元、近兩年半新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
國際美元表現疲軟，新台幣匯率升勢難擋，中央銀行鎮守許久的收盤29.5元關卡，今（14）日在外資匯入與出口商拋匯下暫告失守。記者陳柏亨攝影／報系資料照
國際美元表現疲軟，新台幣匯率升勢難擋，中央銀行鎮守許久的收盤29.5元關卡，今（14）日在外資匯入與出口商拋匯下暫告失守。記者陳柏亨攝影／報系資料照

國際美元表現疲軟，新台幣匯率升勢難擋，中央銀行鎮守許久的收盤29.5元關卡，今（14）日在外資匯入與出口商拋匯下暫告失守，盤中最高升抵29.24元，最多勁升2.66角，終場在央行進場調節下升值2分，收在29.486元，創下近兩年半新高，總成交量11.38億美元。

匯銀主管指出，外資匯入不到3億美元，但出口商賣匯力道強勁，新台幣匯率盤中升抵29.2字頭，「國際美元這麼弱，現在又沒人出國、外匯需求低迷，而台灣出口表現很好，廠商手中有很多美元要賣，政府還鼓勵海外資金回流，新台幣怎麼可能不升值？」

儘管央行鎮守許久的29.5元收盤價暫告失守，但匯銀主管說，收盤價其實不是那麼重要，因為盤中實質成交價早就已經高掛在29.2字頭，新台幣升值列車過站不停，眼見原先渴望賣到的價格愈來愈遠，出口商顯得心急如焚。

回顧上周五，央行致電各銀行交易室，要求銀行美元賣單不要掛超過五支（500萬美元），主要原因是有銀行一次掛上十幾、二十支的美元賣單，引發市場的恐慌心態。儘管央行罕見發布澄清稿強調，此一措施只是善意勸導、並非所謂的禁令，卻也顯示目前新台幣升值壓力頗大，央行必須採取更多措施，避免匯市失序。

匯銀主管形容，銀行美元賣單掛一堆，「大概就像是股市的委賣單掛一串，大家看到都會覺得賣壓怎麼如此沉重，為了賣掉手中的美元，乾脆就不掛單了，直接用現在的價格賣掉，央行要求銀行不要這樣掛單，也是避免激起市場的恐慌心態。」

另一方面，銀行掛出一長串的賣單，其實也是期待央行進場調節時，可以用更好的價格成交，匯銀主管緩頰說，「不能說銀行或廠商想吃央行的豆腐，只能說廠商也是希望能賣到好一點的價格。」

匯銀主管分析，相較於走勢疲弱的美元，新台幣匯率在五大利多助攻下維持強勢，包括：新冠肺炎疫情控制得宜、經濟成長率維持正數，相對其他國家台灣表現良好；政府鼓勵台商資金回流；國內電子產業獲利良好、出口正成長，廠商賣匯需求較大；原油需求減少，使買匯需求減少，以及國人出國旅遊的觀光支出需求減少。

新台幣 央行 台幣匯率

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