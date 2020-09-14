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亞泥發行無擔保普通公司債 總額62億元

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
亞泥董事長徐旭東。圖／聯合報系資料照片
亞泥董事長徐旭東。圖／聯合報系資料照片

亞泥（1102）今（14）日宣布發行109年度第3次無擔保普通公司債，發行總額 62億元，將用來償還債務、充實中長期營運資金，或強化財務結構。

亞泥早在今年3月董事會就已經決議通過，將採一次或分次發行無擔保普通公司債，金額上限高達200億元。今天公告的62億元發債計畫，屬於其中一部分。

亞泥今天公告發行總額62億元的第3次無擔保普通公司債，依發行條件不同分為甲券及乙券，其中甲券發行金額40億元整，乙券發行金額22億元，每張面額皆為100萬元，發行價格依債券面額十足發行；甲券發行期5年期，乙券7年；甲券固定年利率0.65%，乙券固定年利率0.73%。

業界人士分析，由於水泥業屬於高資本支出行業，因為「借新還舊」，經常固定會有發債計畫。其次，各國央行拚降息，廠商也可能趁著目前的低利率環境發債，以籌備更多銀彈；加上今年新冠肺炎疫情延燒，市場增加不確定性，亞泥可能因為諸多原因決定發債備足銀彈。

亞泥 公司債

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