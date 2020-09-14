網家整合旗下支付工具 拍付國際合併支付連

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）進行集團組織調整，整併旗下支付事業，稍晚宣布重大訊息，網家100%投資的拍付國際資訊將合併網家持股70.75%的支付連國際資訊，未來以拍付國際為存續公司，合併案預計在11月2日完成。網家公告指出，合併後業務整合，繼續發展電子支付業務。

今年網路家庭股東會中，董事長詹宏志已經表示整併支付業務的策略。支付業務去年虧損約一億元，但合併後將擁有千萬用戶。詹宏志表示，現階段獲利不是主要目標，以擴大業務、市占率為主。詹宏志看好Pi拍錢包的代表性，適合用來串接、統合各個交易資料庫，他說，將來要做一個App連接各種消費者經驗，會是一個「超級App」。

拍付國際主要經營行動支付平台Pi 拍錢包，支付連國際資訊則經營第三方支付「PChomePay支付連」。透過合併支付連，拍付也等於取得支付連轉投資、持股100%的子公司國際連，取得專營電子支付機構營業執照。也就是未來行動支付、第三方支付與電子支付都將統整在拍付國際之下。

網家指出，這項合併是依企業併購法及相關公司法令規定，採「吸收合併」、也就是股權交換方式，以支付連每1股普通股約換發拍付國際新發行之普通股0.10430441股進行合併，股東可依會計師價格合理意見書換算比例進行股權交換或賣回，不影響股東權益。

根據鑑價的漢華公司出具以收益法評估的拍付公司及支付連公司股權價值報告，拍付公司及支付連公司於基準日之每股股權公平市場價值分別為約介於159.48-179.42 元及16.93-19.04 元，估值分別為24.8億元-27.9億元，以及8.58億元到9.66億元間。

網家 股東會

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