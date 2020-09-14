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網家新聘人資長陳幸琦 助人才發揮潛能

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭（8044）晚間公告，新聘營運主管人資長暨副總經理一位，由全球人壽前人資長陳幸琦擔任。網路家庭表示，希望未來因應快速變動的外部環境和全球化競爭，主導PChome網路家庭集團的人力資源策略，協助內部人才發揮潛能和驅動組織變革。持續推動創新、活力、保有年輕化特質的工作環境，打造PChome網路家庭成為幸福企業首選。

網家近期連聘兩位高階主管，包括電子商務副總經理吳德威，以及人資長暨副總經理陳幸琦。過去網家主管幾乎都是內升，吳德威是第一位空降的電商高階主管，陳幸琦更是集團首度新聘的人資長。

PChome網路家庭表示，借重陳幸琦多年推動金融業組織改革的經驗，打造適才適任的工作環境。陳幸琦過去曾任全球人壽人資長、花旗銀行亞太區人力資源中心副總裁等職務，是全台保險業最年輕的人資長，資歷豐富，尤其擅長組織再造、人才培育及發展，以及人力資源策略如何結合組織等營運方向，未來將結合其豐沛工作經驗，協助PChome打造一個同仁適才適所及自主學習與發展的機會，同時凝聚企業內部向心力，以Everyday Reliable的精神，幫助組織創新，帶動企業文化再升級。

網路家庭 PChome 網家

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