聖暉董事會通過兩項募資案 將發行公司債、現金增資

聖暉（5536）董事會今（14）日通過兩項募資案，將發行8億元上限的國內第一次無擔保轉換公司債，及辦理現金增資發行新股3,000張，暫訂每股發行價格為新台幣168元。所募集資金將用來：償還銀行借款，以節省利息支出、健全財務結構以及充實營運資金。

聖暉董事會今日決議，將發行3年期的國內第一次無擔保轉換公司債 ，發行總面額8億元為上限，每張面額10萬元整。發行價格依票面金額的101%發行，發行票面利率為0%。並採採詢價圈購方式辦理公開銷售，由國票綜合證券承銷。

聖暉董事會並決議辦理現金增資發行新股， 將採公開申購方式辦理現金增資發行新股，發行普通股3,000張，每股面額10元；發行總金額3,000萬元。暫訂每股發行價格為168元，訂價方式謹依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有債證券自律規則」規定，並授權董事長參酌發行時市場狀況及其他相關法令規定，與主辦承銷商共同商議決定。

員工認購股數或配發金額，依公司法第267條規定，保留15%計450仟股由本公司員工認購。公開銷售股數，提撥此次發行股數的10%，計300仟股。原股東認購或無償配發比例：提撥本次發行股數的75%，計2,250仟股由原股東按認股基準日的股東名簿所載持股比例認購。