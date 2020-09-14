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資策會：純網銀將是新興監理科技應用最佳示範場域

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

資策會MIC今（14）日發布最新「金融科技發展，驅動台灣監理科技商機」報告，認為由於新興技術逐步成熟，驅動了監理與法遵科技的萌芽。不過，台灣監理科技發展仍屬於初期發展階段，展望未來，全球監理科技勢必朝著三大方向：數據分析、主動防範與緩減風險損失發展。另外，純網銀這類新進數位金融業者將會是新興監理與法遵應用的最佳示範場域。

資策會產業情報研究所（MIC）與政大金融科技研究中心、將來銀行與捷智商訊，共同舉辦《金融監理科技2020高峰論壇》，資策會MIC資深產業分析師李震華分析，綜觀英國、美國、新加坡、澳洲等皆領先投入資源探索，並因應各國需求與背景，聚焦不同發展重點，台灣監理科技發展仍屬於初期發展階段，

展望未來，全球監理科技發展勢必朝著三大方向發展：從「數據蒐集」擴散至「數據分析」領域；從「被動管理」走向「主動防範」；從「降低合規成本」轉向「緩減業務風險損失」。另外，新進數位金融業者將會是新興監理與法遵應用的最佳示範場域。

針對此，將來銀行策略中心策略部部長葉柏廷表示，從國外監理科技應用案例可解決金融機構合規成本高、面臨巨額罰款的痛點，同時也分享了監理科技結合純網銀的案例。葉柏廷指出，相較於既有金融機構，新世代銀行在發展監理科技上更具成本、資料與產品層面優勢，例如重新打造系統，因此在作業效率與投入資源彈性方面更具優勢；或者資料標準化，資料品質更佳，作為網路原生商業模式，更注重科技能力與使用者體驗等。

而在金融業提供解決方案，具諮詢顧問服務經驗二十年以上的捷智商訊科技總經理楊秀怜表示，近年捷智商訊專注於金融監理科技解決方案，主要利用人工智慧、流程自動化與大數據分析等尖端技術，協助金融業者以更有效益、低成本的方式來符合金融監理需求。

針對金融轉型議題，楊秀怜、李震華與政大數位金融創新實驗室執行長謝明華共同指出，2008年金融海嘯之後，金融監理已不僅是政策作為，更是風險控管議題，各類新興技術的有效運用，將是金融監理數位轉型的契機與關鍵。

金融業 資策會 數位金融

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